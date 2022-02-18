Белорусская "Каренина" приехала в Москву встретиться с Киркоровым под хит Пугачевой

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новая работа популярного белорусского проекта "ТриТформаТ" - спектакль "Каренина", представленный в Минске в конце прошлого года, уже получил множество хвалебных откликов театральных критиков у себя на родине. Теперь пришел черед оценить белорусское прочтение нестареющей классики и взыскательной московской публике: сегодня премьерный показ постановки состоялся в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Льва Толстого "Анна Каренина" уже долгие годы вдохновляет мастеров сцены и экрана во всем мире на самые смелые эксперименты. Не стала исключением и белорусская постановка. Достаточно сказать, что Каренин (актер Александр Тимошкин) по ходу развития действа закусывает гамбургером из американской закусочной, Китти (Маргарита Киселите), Стива (Юрий Баранов) и Левин (Дмитрий Климович) смахивают на хипстеров, а Долли (Алеся Пуховая) очень напоминает героиню современных телевизионных ток-шоу. Вронский (Дмитрий Егоров) предстает перед зрителями в косухе и кроссовках в образе рокера, дополняя образ исполнением песни Леди Гаги. Поет на сцене и Каренина, внутренний надрыв и распад личности которой очень точно передала руководитель проекта актриса Вера Полякова. Неожиданно для зрителей ее музыкальной темой стал кавер на хит Аллы Пугачевой "Позови меня с собой".

"Эта песня - финальная точка, ее слова очень точно ложатся на смысл спектакля, - пояснила корреспонденту БЕЛТА Вера Полякова столь неожиданный выбор композиции. - Ну а кому поет Анна Каренина "Позови меня с собой" - решать зрителю".

"Сыграть такую роль - большой подарок, большая удача для меня как для актрисы", - призналась Вера Полякова. Она рассказала, что идея постановки родилась случайно по дороге с предыдущих гастролей в Москве в поезде: видимо, навеяло стуком железнодорожных колес. "Это спектакль про нас, про людей, которые живут сейчас, про семейные ценности и про то, как легко можно разрушить свою семью, - считает руководитель проекта. - После нашего спектакля зрителю не жаль Каренину, это ее расплата за ошибку, разрушившую семью. Жаль ребенка, сына, и Каренина".

"Самое сложное для меня в работе над спектаклем было "влюбиться" во Вронского, которого играет очень молодой актер, - продолжила Вера Полякова. - Трудно было найти необходимую химию. Но зато после этой работы я стала как-то бережнее относиться к своей семье". По ее словам, после просмотра спектакля стал еще более внимательным к ней и супруг - глава МИД Беларуси Владимир Макей. "Хотелось бы, чтобы и зритель шел домой с желанием обязательно сохранить свою семью", - добавила актриса.

Композитором в этой постановке выступила москвичка Дарья Гарбузняк, а музыканты Президентского оркестра Республики Беларусь стали ее полноправными соавторами. "Каренина" - уже третья совместная работа популярной минской труппы с молодым талантливым российским режиссером Татьяной Самбук: раньше они уже создали спектакли "Три сестры" и "Княжна Мэри". Однако на этом прочтение вечной русской классики этим творческим тандемом не закончится: в планах поставка чеховского "Вишневого сада", где Вера Полякова планирует сыграть Раневскую. "Если в образ Карениной мне пришлось входить, прикладывая определенные усилия, то роль Раневской написана словно для меня", - уверена актриса.

Московская премьера "Карениной" собрала в зале многих известных зрителей. В их числе были представители МИД России, правительства Москвы, посольств стран СНГ, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и посол Беларуси в России Владимир Семашко, который вручил участникам проекта букет цветов. Не смог не побывать на спектакле и давний друг семьи Владимира Макея и Веры Поляковой народный артист России Филипп Киркоров. Как пошутила Вера Полякова, для него точно стало сюрпризом ее исполнение хита бывшей супруги поп-короля.-0-