Белорусская певица Kattie победила в конкурсе X Factor в Риге

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская певица Kattie выиграла в конкурсе X Factor, который завершился в Риге, сообщает "СБ. Беларусь Сегодня" .

В суперфинале белоруска признана лучшей по итогам зрительского голосования. В решающем раунде победительнице противостояли квартет Baritoni, занявший второе место, и группа Radio Trio, ставшая третьей. В решающем раунде белоруска выбрала песню "From This Moment" Шанайи Твейн, а до этого исполнила песню из номинированного на "Оскар" мюзикла "Звезда родилась" (в дуэте с Аргурсом Груздинсом).

В результате Kattie принесла первую в истории победу белорусов в конкурсах X Factor. Она получила главный денежный приз - 10 тыс. евро и эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.-0-