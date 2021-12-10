Белорусская скрипачка Яна Вайтехович заняла первое место на Дельфийских играх СНГ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ, которые состоялись с 7 по 10 декабря в дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Национального Дельфийского совета России.

Соревнования были организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. В играх приняли участие около 700 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет, сформированных в делегации от стран Содружества. Дельфийские сборные стран сформированы органами государственной власти стран Содружества, национальными Дельфийскими организациями с участием наблюдателей Международного Дельфийского комитета.

В номинации "Скрипка" первое место присуждено белоруске Яне Вайтехович. Она исполнила "Танец смерти" Михаила Ельского.

Как и в случае очных Дельфийских игр, заочный формат соревнований собрал авторитетный судейский корпус, в состав которого вошли около 50 видных деятелей искусств и профессоров стран СНГ.

Организацию и проведение молодежных Дельфийских игр осуществлял Национальный Дельфийский совет России при поддержке Исполнительного комитета СНГ, МПА СНГ, Совета по культурному сотрудничеству государств Содружества, Совета по делам молодежи СНГ во взаимодействии с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета.-0-