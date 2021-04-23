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23 апреля 2021, 15:23

Белорусская военная драма "Судьба диверсанта" выйдет в прокат 29 апреля

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная драма "Судьба диверсанта" Национальной киностудии "Беларусьфильм" выйдет в кинотеатрах страны 29 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский.

Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Образ главного героя железнодорожника Алеся Арловича собирательный, но в его основе - судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего одну из крупнейших сухопутных диверсий Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.

Съемки начались в 2019 году и длились около года. Продолжительность фильма - 1 час 57 минут. Автором сценария выступил Павел Могилин, режиссером-постановщиком - Дмитрий Астрахан. "Фильм имеет не только полный метр, но и телеверсию из четырех серий. В настоящее время несколько российских телеканалов рассматривают вопрос о приобретении ленты. Кроме того, планируем показать "Судьбу диверсанта" за рубежом", - рассказал гендиректор.

По его словам, идея фильма поступила от Дмитрия Астрахана, который много лет сотрудничает с киностудией. "Он нашел эту историю вместе со сценаристом Павлом Могилиным и предложил создать фильм с российскими партнерами. Как-то так оказалось, что есть темы, которые поднимались в кинематографе не раз, например связанные с Минским подпольем, Брестской крепостью, Буйничским полем, обороной Минска, по-разному было представлено партизанское движение. Однако этот проект оказался уникальным: данный подвиг до этого не экранизировался, - отметил Владимир Карачевский. - "Беларусьфильм" снимал, снимает и будет снимать ленты о войне. Кроме того, есть достаточно большое количество зрителей, которые смотрят такое кино. Нам интересна эта тема, тем более история основана на событиях, связанных с одной из крупнейших диверсий на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны".

Как заверяет генеральный директор, фильм будет интересен как зрелому поколению, так и молодому. "Мы постарались сделать историю максимально понятной. Здесь присутствуют и драма, и мелодрама, и трагедия, отражены разнообразные судьбы: жизнь простых людей в оккупации; евреев, оказавшихся в гетто; мобилизованных ребят, уходивших на фронт; подпольщиков. История отражает темы, волнующие человека в любые времена, и это сделано с помощью простых приемов, цепляющих за душу. Вместе с тем, несмотря на тяжелые моменты, фильм жизнеутверждающий и не сложен для восприятия. Режиссер, будучи оптимистом по жизни, при всей драматичности истории не сделал картину тяжеловесной", - сказал Владимир Карачевский.

В "Судьбе диверсанта" снимались как белорусские, так и российские актеры: Андрей Смоляков, Алексей Суренский, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Виктор Васильев, Олег Коц, Александр Ткаченок, Валентина Ляпина, Лиана Гриба. "На мой взгляд, они достойно отработали, показав интересную историю подвига реального человека. Все съемки проходили в Беларуси, в основном в Минске и его окрестностях. Нужны были характерные места: лес, партизанский лагерь, деревни, городская фактура, полуразрушенные здания, железнодорожный вокзал. Кроме того, два павильона "Беларусьфильма" отдавались на строительство декораций, чтобы показать, например, интерьеры купе поезда, кабинетов. Отдельно на нашей натурплощадке стояла партизанская землянка", - рассказал гендиректор.

Он подчеркнул: этот год очень важен для белорусского кино и будет насыщенным на события. "В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, отмечается 100-летие Ивана Шамякина и Ивана Мележа, 50-летие белорусской анимации, 85-летие со дня рождения киноклассика Виктора Турова. Самое важное, это Год народного единства, - сказал он. - Военно-патриотическая тема в кино не утратила своей актуальности и сегодня. Тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Тем более такое прошлое, как у нас - жестокое, больное, повлиявшее на судьбы многих людей. Пожалуй, в Беларуси нет ни одной семьи, которую бы не затронули горькие события Великой Отечественной войны. Лозунг "Подвиг народа бессмертен", который можно увидеть на площади Победы в Минске, как никогда важен, и нужно относиться к нему не формально. Мы должны работать на созидание, а не разрушение".

"Мы будем показывать новые фильмы, произведенные за последние годы, также планируем провести событийные, тематические кинопоказы. Активно занимаемся реставрацией наших фондов, и в этом году представим в новом качестве картины, ставшие классикой. Помимо игрового кино, публика увидит документальные ленты, анимацию. Уверен, каждый, кто увлекается белорусским кино, найдет для себя что-то ценное. Темы разные: историческое, военное кино, драмы, детское кино. Так, можно будет посмотреть замечательный проект совместного производства Беларуси, Израиля и России - анимационный фильм "263 ночи". Его премьера состоится 7 мая в музее Великой Отечественной войны, а после и в кинотеатрах", - добавил гендиректор.-0-

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