18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская выставка "Меня зовут только Янка Купала" проходит в Аргентине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Буэнос-Айресе.
В рамках празднования 100-летия дипломатической службы Беларуси в знаковом протокольном зале Национального конгресса Аргентины состоялись организованные посольством дипломатический прием и церемония открытия выставки "Меня зовут только Янка Купала", в которых приняли участие более 100 представителей органов государственного управления Аргентины, дипломатического корпуса и белорусской диаспоры.
В своем приветственном выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подчеркнул значимость фигуры Янки Купалы в формировании белорусской идентичности и становления национального государства. Он также процитировал знаменитые строки стихотворения песняра "А хто там iдзе". С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович, которая отметила актуальность наследия белорусского поэта и широкое международное признание его творческого гения.
Во время мероприятия представители белорусской диаспоры исполнили песни, продекламировали стихотворения знаменитого песняра.-0-
Фото посольства Беларуси в Аргентине
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.413 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.125 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.18 BYN
|3.19 BYN