18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская выставка "Меня зовут только Янка Купала" проходит в Аргентине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Буэнос-Айресе.

В рамках празднования 100-летия дипломатической службы Беларуси в знаковом протокольном зале Национального конгресса Аргентины состоялись организованные посольством дипломатический прием и церемония открытия выставки "Меня зовут только Янка Купала", в которых приняли участие более 100 представителей органов государственного управления Аргентины, дипломатического корпуса и белорусской диаспоры.

В своем приветственном выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подчеркнул значимость фигуры Янки Купалы в формировании белорусской идентичности и становления национального государства. Он также процитировал знаменитые строки стихотворения песняра "А хто там iдзе". С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович, которая отметила актуальность наследия белорусского поэта и широкое международное признание его творческого гения.

Во время мероприятия представители белорусской диаспоры исполнили песни, продекламировали стихотворения знаменитого песняра.-0-

Фото посольства Беларуси в Аргентине