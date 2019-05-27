Белорусские актеры приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые актеры Беларуси примут участие в XIIІ Международной летней школе Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СТД РФ.

Театральная школа пройдет в Москве с 3 по 29 июня. В этом году конкурсный отбор прошли 87 начинающих артистов из более 30 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Канады, Республики Корея, России, Сингапура, Словении, Турции и др. Из Беларуси в школу приглашены актеры Белорусского государственного молодежного театра Елизавета Ильевская и Анатолий Лагутенков, Антон Нетбай из Национального академического драматического театра имени Максима Горького и Таиса Осипова из Брестского академического театра драмы. Всего же в школе за годы ее существования приняли участие более 1 тыс. молодых актеров из 60 стран и свыше 100 российских городов.

Программа обучения театральной школы СТД представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс и включает мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Педагогический состав школы - ведущие специалисты из лучших вузов страны. Во время образовательного процесса осуществляется постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического и уличного перфоманса. Мастер-классы для "студентов" проведут мэтры Сергей Женовач, Игорь Золотовицкий, Кама Гинкас, Адольф Шапиро, Алексей Бородин.

Ежегодно самым интересным для зрителей становятся публичные показы выпускных спектаклей школы, которые проходят на одной из популярных театральных площадок Москвы - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном". Обучение в летней школе также включает творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра, просмотр спектаклей московских театров, посещение музеев и знаковых культурных мест столицы. Выпускники школы получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты, уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком. Все расходы, связанные с пребыванием участников школы на территории России, полностью берут на себя организаторы. Отбор слушателей школы осуществляется на конкурсной основе с учетом профессиональных данных.

Тринадцать лет Союз театральных деятелей проводит такой масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства. Все это время у руля проекта стоит его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель - председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Московской области и Департамента культуры Москвы.-0-