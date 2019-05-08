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Белорусские артисты 9 мая выступят на Сардинии

Культура 08.05.2019 | 13:27
Фото из архива
Фото из архива
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт белорусских артистов, посвященный Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси, пройдет 9 мая в городе Кальяри на Сардинии (Италия), сообщил БЕЛТА почетный консул Беларуси на Сардинии Джузеппе Карбони.

Так, в городском театре выступит квартет "Залiхвацкая суполка", в составе которого лауреаты международных и республиканских конкурсов и фестивалей. Музыканты исполнят песни времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, в том числе "Идет солдат по городу", "Смуглянка", "Катюша", "Синенький платочек", "Майский вальс", "День Победы".

Кроме того, будет обустроена площадка для "Стены памяти", где все желающие смогут разместить фото своих родных и близких, погибших или пропавших без вести в военные годы (на итальянском острове проживает многочисленная диаспора выходцев из Беларуси и других постсоветских стран).

В программе также значатся приветствия и поздравления почетных гостей. Всем участникам вручат "цветок Великой Победы" - красно-зеленую ленту, украшенную цветком яблони.

"Еще раз хочется подчеркнуть самоотверженность и отвагу белорусского и советского народа во времена Великой Отечественной войны. 9 мая - не просто праздничная дата в календаре Беларуси и других стран. Это день Великой Победы, которая имела и всегда будет иметь огромное значение в истории всего человечества. Это неизменно дорогой, светлый день", - подчеркнул Джузеппе Карбони.

Мероприятие состоится по инициативе почетного консульства Беларуси в Кальяри под эгидой посольства Беларуси в Италии.-0-

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Теги
Беларусь, ВОВ, Италия, концерт
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