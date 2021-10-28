Белорусские фильмы получили награды на Международном фестивале православного кино в Киеве

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские работы отмечены дипломами на XIX Международном фестивале православного кино "Покров" - 2021 в Киеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Дипломом удостоено анимационное кино "Диди" режиссера Ирины Тарасовой. По задумке авторов, Диди - фантастическое живое существо, обладающее волшебной способностью заставлять все вокруг расти, цвести и зеленеть. Оно появилось на свет из семечка, случайно найденного в лесу компанией зверят. Диди не имеет понятия, кто он и как туда попал. Со своими друзьями-зверятами он делает свои первые детские открытия, а также заставляет друзей по-новому взглянуть на их привычный мир.

Документальный фильм "Начало" режиссера Валерии Шишовой награжден дипломом "За проповедь милосердия". Работа отражает истории жизни некоторых братьев подворья. Они рассказывают о том, как пришли в монастырь, и с болью вспоминают, что было до этого момента.

В номинации "За веру, надежду, любовь" отмечен документальный фильм "История брата Максима" режиссера Анастасии Кобзаревой. Сюжет повествует о брате Максиме, который семь лет был городским бездомным. На подворье его привезли в инвалидной коляске. Здесь он встал на ноги и осуществил свою давнюю мечту.

Цель кинофестиваля "Покров" - популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших православных фильмов специальными призами. Фестиваль учрежден как ежегодный и проводится в канун или во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы.-0-