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07 сентября 2019, 20:28

Белорусские художники презентовали выставку своих работ к 1000-летию Бреста

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7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра открылась республиканская художественная выставка "Арт-Брест-1000", cообщает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция состоит из более 100 авторских работ - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство (гобелены, керамика). Всего представлено творчество 63 художников, в том числе из Минска, Бреста, Витебска, Могилева, Кобрина, Пинска, Барановичей.

"К этому событию мы шли почти 4 года. Это третья выставка из серии ежегодных экспозиций, которые были приурочены к 1000-летию города. В отличие от предыдущих она имеет республиканский статус, в ней участвуют художники со всей Беларуси. Понятно, что тематика выставки связана с юбилеем Бреста. Но мы немного расширили рамки: здесь все, что связано с историей города, Великого княжества Литовского, а также городские хроники", - отметил, открывая вернисаж, председатель Брестского отделения БСХ Павел Рябов.

Большой удачей назвал он участие в выставке директора Витебского центра современных искусств Андрея Духовникова, минского скульптора, автора памятника Гедимину в Лиде Сергея Оганова, руководителей Витебской и Могилевской организаций Белорусского союза художников Светланы Баранковской и Андрея Воробьева.

И все же самое большое представительство на выставке у брестчан, авторству которых принадлежит почти половина произведений. Все известные мастера кисти и скульпторы, которые живут и творят в городе над Бугом, посчитали делом чести принять участие в проекте. Три знаковые картины из серии "Утраченный вид" представила Анастасия Фетисова. Художник-эмальер Николай Кузьмич - работу "Меч" из серии "Курганы". Специально к юбилейной выставке подготовил серию гравюр, исполненных в авторской технике, Геннадий Вяль.

Также посетители могут увидеть работы Игоря Романчука, Владислава Куфко, Леонида Ротько, Тамары Денисовой, Нилы Горчанюк, Леонида Соловьева, Татьяны Потворовой, Леонида Тарабуко, Александра Григорьева, Александра Улыбина, Николая Гурщенкова, Леонида Волосюка.

"Выставка является ценным подарком для брестчан. Она выделяется громкими именами и высоким уровнем работ, которые радуют глаз. Это очень показательно. Я очень надеюсь, что каждый житель, гость города, гуляющий по улице Советской, зайдет сюда и получит истинное удовольствие", - сказал главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Выставка "Арт-Брест-1000" будет работать по 30 сентября.-0-

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