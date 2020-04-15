Белорусские художники запустили благотворительный онлайн-аукцион в поддержку медиков

15 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусские художники сегодня запустили благотворительный онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ!" в поддержку медиков, сообщили БЕЛТА организаторы.

Инициаторами проекта выступили белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. В нем примут участие более 100 современных художников. Их работы выполнены в самых разных жанрах и техниках: живопись, акварель, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство. Сделать ставку может любой желающий. Для этого нужно написать продавцу сообщение на странице лота. Владельцами лотов станут те участники аукциона, которые предложат наибольшую сумму за понравившуюся работу. В завершении стоит перечислить деньги за выбранное произведение на счет благотворительной компании.

За вырученные средства будут приобретены маски, очки, респираторы, халаты, плащи, комбинезоны и оборудование. Также для работников медицинских учреждений и станций скорой помощи организуют питание. Аукцион продлится до 10.00 22 апреля.-0-