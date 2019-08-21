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Белорусские и китайские издатели планируют совместные книжные проекты

Культура 21.08.2019 | 17:38

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские книгоиздатели обсудили совместные проекты на полях XXVI Пекинской международной книжной выставки, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Белорусская делегация во главе с заместителем министра информации Игорем Бузовским приняла участие в открытии Пекинской международной выставки, а также провела серию встреч с представителями государственных структур и издательств Китайской Народной Республики. На встрече с директором и главным редактором издательства "Современный мир" Дин Юнь презентовали проект "10 знаменитых людей Беларуси", реализованный при поддержке посольства Беларуси в Китае. Книга уже сегодня продается в сети книготорговли КНР.

Китайская сторона рассказала о своей структуре книгоиздания и книготорговли, отметив значительные темпы роста продаж через интернет. Более тысячи магазинов книжной торговли с государственной формой собственности продвигают китайских авторов социально значимой литературы. Вместе с тем в приоритете остается окупаемость книжных проектов.

Белорусской стороной предложено рассмотреть варианты издания и распространения на территории Китая произведений белорусских классиков. На встрече с заместителем начальника управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Лу Цайжун и директором издательства литературы на иностранных языках Сю Бу предложено официально проработать вопрос перевода белорусских произведений на китайский язык для последующего распространения в Китае на коммерческой основе. В качестве пилотного проекта рассматривается книга Владимира Короткевича "Дикая охота короля Стаха", которая адресована как старшему поколению, так молодежи.

По информации китайской стороны, в ближайшее время увидит свет книга Си Цзиньпина о государственном управлении на белорусском языке.

XXVI Пекинская международная книжная выставка проходит в столице Китая с 21 по 25 августа.-0-

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Теги
Беларусь, Бузовский, встречи, выставка, Китай, книги, Министерство информации, проект, сотрудничество
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