Белорусские и китайские издатели презентовали совместную серию книг

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня презентовали первую книгу из серии под общим названием "Ключавыя паняцці кітайскай думкі і культуры", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выпуском серии на белорусском и китайском языках занимается издательство "Мастацкая літаратура" по соглашению, подписанному в 2018 году на международной книжной выставке-ярмарке Bеіjіng intеrnаtіоnаl bооk fаіr с пекинским издательством по преподаванию и изучению иностранных языков. Директор "Мастацкой літаратуры" Александр Бадак отметил, что проект находится на стыке науки и культуры. Он позволяет народам двух стран лучше понять друг друга.

Заместитель директора пекинского издательства Фань Сяохун рассказала, что серию книг о китайской культуре планируется издать в 22 государствах мира на 24 языках, в том числе на белорусском. Над проектом работали более 100 специалистов из 40 китайских университетов и более 30 иностранных китаистов. Они выбрали основные концепты, которые отражают специфику культуры и выражают традиционные китайские ценности. "Эти книги - ключ к пониманию современного Китая", - подчеркнула Фань Сяохун.

Реализация соглашения об издании серии книг "Ключавыя паняцці кітайскай думкі і культуры" - еще один шаг в реализации меморандума о сотрудничестве между Министерством информации Беларуси и Главным государственным управлением по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР по "Проекту переводов и публикаций классических литературных произведений Китая и Беларуси" на 2015-2020 годы.

Издательство "Мастацкая літаратура" по этому меморандуму реализует также творческий проект "Светлыя знакі: паэты Кітая".-0-