Белорусские издания представят на книжной выставке в Полтаве

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские издатели примут участие в II Универсальной книжной выставке-ярмарке "ПОШУК" (Полтавська Оаза Шанувальників Української Книги) в Полтаве 23-24 мая, сообщили БЕЛТА в Мининформе.

Беларусь выступит в качестве почетного гостя и презентует более 200 изданий, среди которых и выпущенные к Году малой родины, и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и посвященные II Европейским играм.

Во время книжного форума пройдут мероприятия "Белорусской резиденции" - презентация экспозиционного стенда "Украина - Беларусь: родство языков, литератур, культур", открытие тематической книжной выставки, телевизионный круглый стол с участием издателей, ученых-книговедов, библиотечных работников двух стран, День белорусской книги в Полтавском национальном педагогическом университете имени В.Г.Короленко, представление учебной литературы издательства "Народная асвета", а также ряд профессиональных встреч и переговоров.

II Универсальная книжная выставка-ярмарка "ПОШУК" посвящена 250-летию со дня рождения украинского писателя и просветителя Ивана Котляревского. Она пройдет накануне Дня славянской письменности и культуры, Дня филолога и Дня работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Запланированы различные презентации, автограф-сессии, творческие встречи, конференции, семинары, лекции, тренинги, квесты, инсталляции, экспонирование тематических коллекций издателей, а также мастер-классы и благотворительные акции. Во время форума представят экспозицию уникальных книг из фондов Полтавского литературно-мемориального музея И.П.Котляревского, проведут всеукраинский конкурс "Искусство печати". -0-