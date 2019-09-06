Белорусские издатели завоевали Гран-при и целую коллекцию наград конкурса СНГ "Искусство книги"

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Целую коллекцию наград, в том числе высшую - Гран-при, собрали белорусские издатели на XVІ Международном конкурсе государств - участников СНГ "Искусство книги". Торжественная церемония награждения победителей состоялась сегодня на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

Гран-при конкурса удостоена персональная энциклопедия "Янка Купала" в трех томах издательства "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки". По условиям конкурса обладатель Гран-при получает специальный приз от Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ: средства на подготовку дополнительного тиража и рассылку книг в национальные библиотеки стран Содружества.

Белорусские издания завоевали также первые места в восьми из десяти остальных номинаций конкурса, в двух номинациях получили второе и третье места. Помимо этого, девять белорусских книг удостоены специальных дипломов конкурса.

Так, в номинации "Моя страна" лидером стал альбом "Музеи Беларуси", лучшей книгой для детей и юношества названо белорусские издание "Все краски белого света: сказки для маленьких художников", в номинации "Диалог культур" победил фотоальбом "Органы Беларуси". Среди научных изданий жюри отметило первым местом книгу "Беларусь. Путь в космос", в номинации "Арт-книга" - белорусский альбом "Гимн свету". В номинации "Отпечатано в Содружестве", где оценивался художественно-полиграфический уровень изданий, наивысшую оценку получили книги "Почтовые марки Республики Беларусь". Лучшими работами художников признаны иллюстрации к роману Адама Мицкевича "Пан Тадеуш". В номинации "Победа" обладателем первой премии стала изданная в Беларуси серия книг к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Международный конкурс "Искусство книги" - главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран СНГ. Конкурс проходит с 2004 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. В нынешнем году на конкурс представлено 80 изданий из семи стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.-0-