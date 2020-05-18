Белорусские издательства поддержали республиканский конкурс буктрейлеров

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап республиканского творческого конкурса "Книга с экрана" по произведениям белорусских авторов поддержали издательства, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Второй этап конкурса стартовал сегодня и посвящен теме малой родины. Приятно отметить, что он пройдет при поддержке издательств. В их числе - "Мастацкая літаратура", "Звязда", "Народная асвета", "Беларусь", "Четыре четверти". Они очень заинтересованы в конкурсе и книжных трейлерах", - рассказала Юлия Зинкевич.

Каждое из издательств подготовило книги, посвященные малой родине. Организаторы предлагают выбрать им лучшие трейлеры. "Второй этап конкурса будет масштабнее. Он будет популяризировать книги, покажет творчество молодежи", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

К участию приглашаются школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенческая и работающая молодежь. Это могут быть как индивидуальные участники, так и творческие группы.

Традиционно конкурс пройдет в три этапа: до 28 июня районный, до 24 июля областной и до 8 августа республиканский. Оценки творческим работам даст профессиональное жюри. Награждение победителей первого и второго сезонов состоится в сентябре во время Дня белорусской письменности, который в этом году планируется провести в Белыничах.

Первый сезон конкурса был посвящен 75-летию Великой Победы. В нем участвовали 360 творческих работ, подготовленных учащейся и работающей молодежью. На победу в республиканском финале претендовал 91 буктрейлер по книгам военной тематики, 48 приняли участие в специальной номинации "Лучший буктрейлер онлайн".

Организаторами республиканского творческого конкурса выступают БРСМ, Министерство информации, Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека.-0-