Белорусские издательства поддержали республиканский конкурс буктрейлеров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 18 мая 2020
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:33 Количество сделок с офисной недвижимостью в Минске уменьшилось - НКА Экономика
16:31 Беларусь может нарастить поставки в страны, где не хватает продовольствия в условиях пандемии - Крупко Экономика
16:21 В Мостовском районе мужчина до смерти избил сожительницу Происшествия
16:20 Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле снизилось на 3,8% Экономика
16:18 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле вырос на 4,7% Экономика
16:08 НАН Беларуси и Академия наук провинции Гуандун создадут совместный центр промышленных технологий Общество
16:05 "Белкоммунмаш" поставит 20 троллейбусов в Санкт-Петербург Экономика
16:04 Определены победители молодежного конкурса Startup Heart Общество
16:02 ВВП Беларуси в январе-апреле снизился на 1,3% Экономика
15:56 Белорусские издательства поддержали республиканский конкурс буктрейлеров Культура
15:48 В Греции Акрополь и 200 других достопримечательностей вновь открыты для посетителей В мире
15:46 "Предложил делиться" - свидетель по "делу банкиров" рассказал о передаче взяток Касперовичу Происшествия
15:38 Фото раритетов Национального исторического музея украсят ограду минского парка Челюскинцев Культура
15:30 БКК подписала контракт на поставку калия в Индию по $230 за тонну Экономика
15:26 Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от COVID-19 странам В мире
15:21 Жительница Лиды приговорена к 4 годам колонии за махинации с поддельными чеками Происшествия
15:12 Режим ЧП завершился в Чехии В мире
15:09 Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов сезона Спорт
15:06 Ни одна страна в одиночку не справится с эпидемией коронавируса - Меркель В мире
14:58 Россиянина обвиняют в перевозке через белорусскую границу 59 кг гашиша Происшествия
14:57 ЧЕ по прыжкам на батуте пройдет в Сочи в 2021 году Спорт
14:43 В Беларуси проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск ВС Общество
14:41 Госстандарт нацелен на цифровизацию метрологической деятельности Экономика
14:37 Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится в июне Спорт
14:36 Страны ВОЗ намерены принять резолюцию о руководящей роли организации в борьбе с пандемией В мире
14:22 Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6% до 2,76 млн т Экономика
14:20 Дороги, дачи и ремонт жилья: прямую линию с жителями Гродненской области провел Иван Лавринович Регионы
14:09 Двое оршанцев пытались похитить дизтопливо с поезда Происшествия
14:05 Стандартные образцы содержания влаги в зерне и белизны муки планируют создать в Беларуси Экономика
14:01 В Беларуси до конца года планируется создать еще 5 национальных эталонов Экономика
Все новости
Все новости
Культура
18 мая 2020, 15:56

Белорусские издательства поддержали республиканский конкурс буктрейлеров

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год малой родины"
Второй сезон конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" посвящен теме малой родины
Творческий конкурс "Пад знакам Года малой радзімы!" объявлен в Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап республиканского творческого конкурса "Книга с экрана" по произведениям белорусских авторов поддержали издательства, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Второй этап конкурса стартовал сегодня и посвящен теме малой родины. Приятно отметить, что он пройдет при поддержке издательств. В их числе - "Мастацкая літаратура", "Звязда", "Народная асвета", "Беларусь", "Четыре четверти". Они очень заинтересованы в конкурсе и книжных трейлерах", - рассказала Юлия Зинкевич.

Каждое из издательств подготовило книги, посвященные малой родине. Организаторы предлагают выбрать им лучшие трейлеры. "Второй этап конкурса будет масштабнее. Он будет популяризировать книги, покажет творчество молодежи", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

К участию приглашаются школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенческая и работающая молодежь. Это могут быть как индивидуальные участники, так и творческие группы.

Традиционно конкурс пройдет в три этапа: до 28 июня районный, до 24 июля областной и до 8 августа республиканский. Оценки творческим работам даст профессиональное жюри. Награждение победителей первого и второго сезонов состоится в сентябре во время Дня белорусской письменности, который в этом году планируется провести в Белыничах.

Первый сезон конкурса был посвящен 75-летию Великой Победы. В нем участвовали 360 творческих работ, подготовленных учащейся и работающей молодежью. На победу в республиканском финале претендовал 91 буктрейлер по книгам военной тематики, 48 приняли участие в специальной номинации "Лучший буктрейлер онлайн".

Организаторами республиканского творческого конкурса выступают БРСМ, Министерство информации, Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ книги конкурс молодежь проект
Новости рубрики Культура
Фото из архива Фото раритетов Национального исторического музея украсят ограду минского парка Челюскинцев
Фото kolastheatre.by Коласовский театр покажет онлайн "Несцерку" и "Дзікае паляванне караля Стаха"
ФОТОФАКТ: На "Линии Сталина" прошла "Ночь музеев"
Фото из архива Народному артисту Беларуси Виктору Чернобаеву исполняется 90 лет
Фото из архива Музеи Беларуси приглашают на онлайн-экскурсии
На виртуальной площади Якуба Коласа открылась выставка, посвященная столетию УНОВИС
Главное
Фото из архива Проекты КоАП и ПИКоАП вынесены на общественное обсуждение
В Беларуси выздоровели и выписаны 10130 пациентов с COVID-19
Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси
Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Выгодная инвестиция в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"
Беларусь может нарастить поставки в страны, где не хватает продовольствия в условиях пандемии - Крупко
БКК подписала контракт на поставку калия в Индию по $230 за тонну
В Беларуси осталось посеять 2,1% площадей яровых культур
Как пандемия коронавируса отразилась на ЕАЭС, малом бизнесе и глобальных инвесторах
Дороги, дачи и ремонт жилья: прямую линию с жителями Гродненской области провел Иван Лавринович
Совмин определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС
Определены победители молодежного конкурса Startup Heart
В Беларуси проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск ВС
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 19 мая
Судмедэксперт об истине под микроскопом, праве на ошибку и вымысле в кино
"Белпочта" повысила тарифы на пересылку международных отправлений
НАН Беларуси и Академия наук провинции Гуандун создадут совместный центр промышленных технологий
"Агат" разрабатывает машину радиационной, химической и биологической разведки "Химера"
Правительство разрешило делать закупки у сахарных заводов без конкурентных процедур
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.