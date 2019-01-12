Белорусские каникулы итальянца Тома Синатры

Он входит в топ-10 лучших гитаристов мира, дал более 200 концертов и выпустил семь компакт-дисков. Музыкант гордится своим родством с легендарным родственником, но зарабатывает славу собственным мастерством и искусством. Считает себя космополитом, но жить предпочитает на родине. Приехал в Беларусь на один день, а задержался в Бресте почти на неделю. Корреспондент БЕЛТА встретилась с главной сенсацией XXXI Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" - гитаристом-виртуозом из Италии Томом Синатрой, чтобы за глянцевой обложкой биографии звезды увидеть невероятно трудолюбивого и обаятельного человека.

- Том, судя по вашему райдеру, поведению на сцене и общению с публикой, вы довольно скромный человек, несмотря на свой статус. Вам не знакома звездная болезнь?

- Я не понимаю, что это такое. Со мной этого не было. Очень спокойно отношусь к своей популярности. Считаю себя обычным человеком, таким же, как и все, и не пытаюсь из себя кого-то изображать. Всегда говорю: нужно уметь быть счастливым, довольствуясь малым. Мне нравится и для меня важно то, что люди любят меня таким, какой я есть.

- Расскажите немного о своей семье.

- Я родился на Сицилии, в простой семье. Мой отец был гениальным человеком в том плане, что мог придумать и сконструировать все сам. Например, ему захотелось сделать кружку или усовершенствовать дом, он делал это без чьей-либо помощи. Таких называют "мастер золотые руки". Мама была домохозяйкой и занималась воспитанием семерых детей. Среди братьев и сестер я был самым младшим. К сожалению, родителей и двух сестер уже нет в живых, остальные родственники живут на Сицилии.

- Вы часто бываете на своей малой родине?

- Когда могу, конечно, приезжаю туда. Я не забываю эту землю, мне нравится туда всякий раз возвращаться. Там я отдыхаю душой.

- Но живете и работаете в Риме?

- Можно сказать, что в Риме я останавливаюсь, а работаю во всем мире. В определенном смысле меня можно назвать космополитом. Конечно, я - итальянец, сицилиец, но не привязан к одному месту.

- Какие из стран, где вам довелось выступать с концертами, больше всего понравились, запомнились?

- Я очень часто вспоминаю и не могу забыть Кубу. Там я увидел большую разницу с европейскими странами, как будто вернулся на 60 лет назад. Это будто смотришь фильм и видишь жизнь не настоящую, а прошлую. С одной стороны, это очень эффектно и интересно, с другой - не понимаешь, как люди живут? Там, конечно, очень богатая музыкальная культура.

Еще мне нравятся русские. В музыкальном отношении они сильно похожи на итальянцев, потому что это люди с чувствами и по-своему очень романтичные. На мой взгляд, с русской классической музыкой никакая другая не может сравниться. Она разносторонняя, передает тончайшие оттенки чувств - в ней есть радость и грусть, аллегро и ларго.

- Кто из музыкантов является авторитетом для вас, в определенном смысле - кумиром?

- На самом деле, есть очень много ярких, хороших музыкантов. Для меня наиболее близок испанский гитарист Пако де Лусия. Это один из самых известных в мире исполнителей фламенко. К сожалению, он умер четыре года назад. Что касается голоса, то, по-моему, никто не сравнится с Фрэнком Синатрой. Мне нравится его творчество. После него - пожалуй, Тони Беннетт - американский рок-музыкант, гитарист и вокалист.

- Раз уж вы вспомнили своего знаменитого дядю, расскажите о ваших с ним родственных связях?

- Мы родственники по линии отца. Мой дед и его отец были двоюродными братьями. В начале ХХ века многие из семьи Синатра эмигрировали в США. Но это даже не важно. Я понимаю интерес людей к своей фамилии, горжусь тем, что я Синатра, но не хочу быть интересным только этим. Мне бы хотелось, чтобы люди говорили обо мне как о музыканте, а не как о племяннике Фрэнка Синатры. О нем уже не надо говорить, потому что это - икона, легенда.

- Как вы стали гитаристом-виртуозом, что этому помогало или мешало?

- Секрет прост: чтобы быть в форме, нужно закрыться в комнате и работать. Без труда не будет ничего. Иногда приходится играть на инструменте по пять-шесть часов в день, даже тогда, когда болят пальцы, руки. Музыка мне нравилась с рождения - наверное, это гены. Ради нее пришлось отказаться от многих развлечений в детстве. Конечно, мне тоже хотелось играть в футбол, другие игры. Тем более что я был таким мальчишкой-сорванцом. Но я поставил перед собой цель - быть лучшим. К тому же мне нравилось играть на гитаре. Я рано почувствовал себя артистом, был еще маленьким, когда понял, что в этом будет заключаться моя жизнь. Вначале родители переживали за меня. Но со временем они поняли, что я счастлив заниматься музыкой, помогли мне в учебе, чтобы я дальше мог развиваться.

- Где вы учились?

- Я закончил музыкальную консерваторию на Сицилии в городе Кальтаниссетта по классу классической гитары. Также брал уроки игры на классической мандолине, поскольку в нашем учебном заведении не было такого факультета. Это были замечательные мастера и артисты. Знания и умения, которые они мне дали, стоят двух консерваторских дипломов.

- Ваше выступление на фестивале произвело настоящий фурор. На концерте вы пели, играли, в том числе забрасывая инструмент за спину. Вам еще есть куда расти?

- Если музыкант понимает, что достиг предела, он закончился как артист. В жизни всегда есть что-то, что можно открыть для себя. Поэтому я так много занимаюсь, чтобы преподнести публике что-то новое и интересное. Например, я могу сыграть на перевернутой гитаре весь "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Но почему бы не попробовать это сделать иначе, например, ногами? Я играл и пробую играть в разных стилях - рок, джаз. Еще очень важно уметь слышать других и продолжать учиться. Это позволяет не останавливаться, идти дальше, развиваться.

- Вы впервые в Беларуси и в Бресте, в частности. Какие у вас впечатления от нашей страны?

- Я много раз слышал о Беларуси, потому что у меня есть друзья-белорусы, которые живут в Америке. Поэтому с удовольствием принял предложение выступить на фестивале "Январские музыкальные вечера" и счастлив, что нахожусь здесь. Мне очень понравился Брест и люди, которые в нем живут. Они такие открытые, а город просто дышит культурой. Поэтому я решил остаться здесь на несколько дней, чтобы поближе познакомиться с этим местом, его достопримечательностями, подышать другим воздухом. Для меня это такие брестские каникулы. Потому что уже завтра я вернусь в Италию и снова начну работать. В конце марта у меня и моих музыкантов начнутся большие американские гастроли, и нужно будет хорошо подготовиться к туру. Но я обязательно приеду сюда еще раз.

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-