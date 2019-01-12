Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
12 января 2019, Сб
-1°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4778
USD 2.1503
RUB 3.2144
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это
Президент
Благотворительная помощь на Br1 млн была оказана во время акции "Наши дети"
Общество
Минэнерго разъяснило новшества для пользователей электроэнергии на нужды отопления и нагрева воды
Общество
"Купим машину, шубу, и еще на дом останется!" Монтажник-высотник выиграл 120 000 рублей от "Евроопт"
Общество
Мокрый снег и до +2°С ожидается в Беларуси 13 января
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Парижская прокуратура уточнила число погибших при взрыве
16:48 В мире
NEFCO профинансирует закупку щепорубительной машины для Чериковского лесхоза
16:20 Экономика
ФОТОФАКТ: Премьера интерактивного мюзикла о безопасности собрала в Гомеле около 400 школьников
16:14 Регионы
ФОТОФАКТ: Соревнования по лыжным гонкам "Брестская лыжня"
15:59 Спорт
При взрыве в Париже погибли четыре человека
15:44 В мире
Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
15:33 Спорт
Белорусские каникулы итальянца Тома Синатры
15:14 Культура
В Наровлянском районе у тракториста изъяли 300 л похищенного дизтоплива
15:07 Происшествия
В МВД разъяснили, как иностранцам избежать отказа в электронной регистрации
14:55 Общество
Хоккеисты "Юности" победили "Шахтер" и упрочили свое лидерство в экстралиге
14:48 Спорт
Футболисты минского "Динамо" начали подготовку к сезону под началом Артема Челядинского
14:33 Спорт
Билеты на матч БАТЭ - "Арсенал" поступят в продажу 15 января
14:14 Спорт
Белорусских граждан среди пострадавших при взрыве в Париже нет - МИД
13:19 Общество
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Париже
12:56 В мире
Мокрый снег и до +2°С ожидается в Беларуси 13 января
12:17 Общество
В центре Парижа прогремел взрыв
12:00 В мире
Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год"
11:57 Экономика
Легковушка в Витебском районе сбила лося
11:30 Происшествия
Приостановка работы правительства в США стала самой длинной в истории
11:23 В мире
Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: рекомендации спасателей
11:01 Общество
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусские каникулы итальянца Тома Синатры

Культура 12.01.2019 | 15:14
Том Синатра во время сольного выступления в Бресте
Том Синатра во время сольного выступления в Бресте

Он входит в топ-10 лучших гитаристов мира, дал более 200 концертов и выпустил семь компакт-дисков. Музыкант гордится своим родством с легендарным родственником, но зарабатывает славу собственным мастерством и искусством. Считает себя космополитом, но жить предпочитает на родине. Приехал в Беларусь на один день, а задержался в Бресте почти на неделю. Корреспондент БЕЛТА встретилась с главной сенсацией XXXI Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" - гитаристом-виртуозом из Италии Томом Синатрой, чтобы за глянцевой обложкой биографии звезды увидеть невероятно трудолюбивого и обаятельного человека.

- Том, судя по вашему райдеру, поведению на сцене и общению с публикой, вы довольно скромный человек, несмотря на свой статус. Вам не знакома звездная болезнь?

- Я не понимаю, что это такое. Со мной этого не было. Очень спокойно отношусь к своей популярности. Считаю себя обычным человеком, таким же, как и все, и не пытаюсь из себя кого-то изображать. Всегда говорю: нужно уметь быть счастливым, довольствуясь малым. Мне нравится и для меня важно то, что люди любят меня таким, какой я есть.

- Расскажите немного о своей семье.

- Я родился на Сицилии, в простой семье. Мой отец был гениальным человеком в том плане, что мог придумать и сконструировать все сам. Например, ему захотелось сделать кружку или усовершенствовать дом, он делал это без чьей-либо помощи. Таких называют "мастер золотые руки". Мама была домохозяйкой и занималась воспитанием семерых детей. Среди братьев и сестер я был самым младшим. К сожалению, родителей и двух сестер уже нет в живых, остальные родственники живут на Сицилии.

- Вы часто бываете на своей малой родине?

- Когда могу, конечно, приезжаю туда. Я не забываю эту землю, мне нравится туда всякий раз возвращаться. Там я отдыхаю душой.

- Но живете и работаете в Риме?

- Можно сказать, что в Риме я останавливаюсь, а работаю во всем мире. В определенном смысле меня можно назвать космополитом. Конечно, я - итальянец, сицилиец, но не привязан к одному месту.

- Какие из стран, где вам довелось выступать с концертами, больше всего понравились, запомнились?

- Я очень часто вспоминаю и не могу забыть Кубу. Там я увидел большую разницу с европейскими странами, как будто вернулся на 60 лет назад. Это будто смотришь фильм и видишь жизнь не настоящую, а прошлую. С одной стороны, это очень эффектно и интересно, с другой - не понимаешь, как люди живут? Там, конечно, очень богатая музыкальная культура.

Еще мне нравятся русские. В музыкальном отношении они сильно похожи на итальянцев, потому что это люди с чувствами и по-своему очень романтичные. На мой взгляд, с русской классической музыкой никакая другая не может сравниться. Она разносторонняя, передает тончайшие оттенки чувств - в ней есть радость и грусть, аллегро и ларго.

- Кто из музыкантов является авторитетом для вас, в определенном смысле - кумиром?

- На самом деле, есть очень много ярких, хороших музыкантов. Для меня наиболее близок испанский гитарист Пако де Лусия. Это один из самых известных в мире исполнителей фламенко. К сожалению, он умер четыре года назад. Что касается голоса, то, по-моему, никто не сравнится с Фрэнком Синатрой. Мне нравится его творчество. После него - пожалуй, Тони Беннетт - американский рок-музыкант, гитарист и вокалист.

- Раз уж вы вспомнили своего знаменитого дядю, расскажите о ваших с ним родственных связях?

- Мы родственники по линии отца. Мой дед и его отец были двоюродными братьями. В начале ХХ века многие из семьи Синатра эмигрировали в США. Но это даже не важно. Я понимаю интерес людей к своей фамилии, горжусь тем, что я Синатра, но не хочу быть интересным только этим. Мне бы хотелось, чтобы люди говорили обо мне как о музыканте, а не как о племяннике Фрэнка Синатры. О нем уже не надо говорить, потому что это - икона, легенда.

- Как вы стали гитаристом-виртуозом, что этому помогало или мешало?

- Секрет прост: чтобы быть в форме, нужно закрыться в комнате и работать. Без труда не будет ничего. Иногда приходится играть на инструменте по пять-шесть часов в день, даже тогда, когда болят пальцы, руки. Музыка мне нравилась с рождения - наверное, это гены. Ради нее пришлось отказаться от многих развлечений в детстве. Конечно, мне тоже хотелось играть в футбол, другие игры. Тем более что я был таким мальчишкой-сорванцом. Но я поставил перед собой цель - быть лучшим. К тому же мне нравилось играть на гитаре. Я рано почувствовал себя артистом, был еще маленьким, когда понял, что в этом будет заключаться моя жизнь. Вначале родители переживали за меня. Но со временем они поняли, что я счастлив заниматься музыкой, помогли мне в учебе, чтобы я дальше мог развиваться.

- Где вы учились?

- Я закончил музыкальную консерваторию на Сицилии в городе Кальтаниссетта по классу классической гитары. Также брал уроки игры на классической мандолине, поскольку в нашем учебном заведении не было такого факультета. Это были замечательные мастера и артисты. Знания и умения, которые они мне дали, стоят двух консерваторских дипломов.

- Ваше выступление на фестивале произвело настоящий фурор. На концерте вы пели, играли, в том числе забрасывая инструмент за спину. Вам еще есть куда расти?

- Если музыкант понимает, что достиг предела, он закончился как артист. В жизни всегда есть что-то, что можно открыть для себя. Поэтому я так много занимаюсь, чтобы преподнести публике что-то новое и интересное. Например, я могу сыграть на перевернутой гитаре весь "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Но почему бы не попробовать это сделать иначе, например, ногами? Я играл и пробую играть в разных стилях - рок, джаз. Еще очень важно уметь слышать других и продолжать учиться. Это позволяет не останавливаться, идти дальше, развиваться.

- Вы впервые в Беларуси и в Бресте, в частности. Какие у вас впечатления от нашей страны?

- Я много раз слышал о Беларуси, потому что у меня есть друзья-белорусы, которые живут в Америке. Поэтому с удовольствием принял предложение выступить на фестивале "Январские музыкальные вечера" и счастлив, что нахожусь здесь. Мне очень понравился Брест и люди, которые в нем живут. Они такие открытые, а город просто дышит культурой. Поэтому я решил остаться здесь на несколько дней, чтобы поближе познакомиться с этим местом, его достопримечательностями, подышать другим воздухом. Для меня это такие брестские каникулы. Потому что уже завтра я вернусь в Италию и снова начну работать. В конце марта у меня и моих музыкантов начнутся большие американские гастроли, и нужно будет хорошо подготовиться к туру. Но я обязательно приеду сюда еще раз.

Светлана ВЕЧОРКО,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
музыка
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
﻿
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4778 BYN 2.473 BYN 2.482 BYN
USD
2.1503 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.2144 BYN 3.196 BYN 3.217 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил орден Макею, наградил артистов и журналистов
Все видео

Фотоновости

Церемония вручения государственных наград состоялась на приеме от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко
Все фото

Инфографика

Зимняя дорога Подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта - снижайте скорость движения, чтобы вовремя среагировать на внезапно появившихся пешеходов.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания "Никто никого не наклонит" - Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией
Лукашенко: Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это
Лукашенко вручил орден Макею, наградил артистов и журналистов
Политика
Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал информацию о снятии ограничений на число американских дипломатов
Евдоченко обсудил с замглавы МИД РФ выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей
Беларусь и Венгрия обсудят взаимодействие, отношения с ЕС и ситуацию в регионе
Экономика
Фото из архива Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год"
NEFCO профинансирует закупку щепорубительной машины для Чериковского лесхоза
Организации Минлесхоза в 2018 году увеличили экспорт пиломатериалов на 22%
Происшествия
Фото Витебского областного управления МЧС  Три человека погибли на пожаре в Полоцке
В Наровлянском районе у тракториста изъяли 300 л похищенного дизтоплива
Легковушка в Витебском районе сбила лося
Общество
Большой новогодний бал в Большом театре. Прикоснуться к изысканности аристократизма
В МВД разъяснили, как иностранцам избежать отказа в электронной регистрации
Белорусских граждан среди пострадавших при взрыве в Париже нет - МИД
Регионы
Во время премьеры мюзикла ФОТОФАКТ: Премьера интерактивного мюзикла о безопасности собрала в Гомеле около 400 школьников
Дружинники возьмут под присмотр наиболее опасные горки в Гродненской области
Риск-тур, исторический экскурс и штурм логики предстоит участникам "Пионерского квиза" в Гомеле
Спорт
Во время соревнований ФОТОФАКТ: Соревнования по лыжным гонкам "Брестская лыжня"
Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Хоккеисты "Юности" победили "Шахтер" и упрочили свое лидерство в экстралиге
Технологии
Фото из архива ПВТ Резидент ПВТ вместе с Microsoft и Avnet помогает внедрять искусственный интеллект на производствах
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками
Китай заявил об успешном завершении миссии лунного зонда "Чанъэ-4"
В мире
Фото из twitter-аккаунта Préfecture de police Парижская прокуратура уточнила число погибших при взрыве
При взрыве в Париже погибли четыре человека
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Париже
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 января
Итальянец прилетел в бар на вертолете
Дети Филиппа Киркорова поздравили Андрея Малахова с днем рождения
Газета 7 дней
Одинокому – по «ангелу»
Анна Ковальчук: «Актер – это загадка»
80 лет в строю искусства
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия