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12 июня 2021, 17:59

Белорусские композиторы на фестивале "Маладзечна-2021" проявили небывалую активность - Атрашкевич

Елена Атрашкевич. Фото из архива
Елена Атрашкевич. Фото из архива

12 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Белорусские композиторы на фестивале "Маладзечна-2021" проявили небывалую активность, заявила в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

"Белорусские композиторы представлены в более широком ракурсе, чем обычно. Это не только композиторы, работающие в жанре песни, но и те, которые работают с серьезной академической музыкой", - сказала Елена Атрашкевич.

В первый день фестиваля прошел концерт белоруской духовной музыки как часть культурно-образовательного проекта "Музыка белорусских композиторов - поколению XXI века" в исполнении хорового ансамбля Concertino (под управлением Алексея Снитко) Белорусского союза композиторов. Были представлены сочинения Виктора Кистеня, Дмитрия Лыбина, Алины Безенсон, Елены Атрашкевич, Игоря Лученка и многих других.

"Как показала реакция публики, композиторов и исполнителей, мы все сделали правильно и на перспективу. Это уникальный проект, который удалось реализовать Союзу композиторов", - сказала его председатель.

Сегодня Союз композиторов был представлен в гала-концерте "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов IX Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2021". На концерте удостоились чести выступить лучшие исполнители этого конкурса, который проводился в марте. Его участники очень яркие, талантливые. И сам факт участия лауреатов творческого состязания в фестивале "Маладзечна" говорит о поддержке и признании конкурса, заметила Елена Атрашкевич.

Вечерний концерт-закрытие фестиваля - это также особая гордость Союза композиторов. Публика не только увидит на сцене артистов, но также узнает, под чью музыку они поют. Будут объявлены и поэты, и композиторы. "Композиторы будут выходить к роялю. Они будут музицировать в приватной обстановке вечернего кафе. Будет звучать чудесная музыка, апробированная, добротная, яркая", - сказала председатель союза.

Она заметила, что на сегодня не так много осталось композиторов, работающих в жанре академической белорусской песни. Идет речь о классической, добротной музыке, с теми традициями, которые заложены великими "Песнярами". В том числе, в теплой, нежной интерпретации прозвучит песня Игоря Лученка "Мой родны кут", а также творения Валерия Иванова, Эдуарда Зарицкого, Олега Молчана. Елена Атрашкевич добавила, что на концерте будут присутствовать семьи ушедших авторов.

Как заметил Виктор Кистень, важная миссия фестиваля в Молодечно в том, чтобы звучали белорусское слово, музыка, жила белорусская культура. "Это созвучно и миссии Союза композиторов, потому что наша задача - популяризировать белорусскую музыку, в данном случае мы единомышленники", - отметил он.

Елена Атрашкевич выразила благодарность организаторам фестиваля за то, что на этапе согласования программы большая часть предложений Союза композиторов была учтена. В частности, состоялась встреча со зрителями композитора Дмитрия Лыбина, где он познакомил с историей инструментов.

"Наша задача - активизировать союз и нацелить композиторов на то, чтобы они не закрывались в четырех стенах, создавая свои сочинения, а чтобы общались с молодежью, хотели писать больше и понимали, что их музыка нужна, - заметила председатель союза. - Наша задача, на мой взгляд, - поставить союз на новые рельсы. И отчасти благодаря таким фестивалям, как "Маладзечна", есть такая возможность".

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" проходит с 11 по 13 июня, он собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-

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