Белорусские мастера представят традиционные ремесла на Ягеллонской ярмарке в Люблине

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера представят традиционные народные ремесла на Ягеллонской ярмарке, которая пройдет 16-18 августа в Люблине, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Приглашение от организаторов - "Варштаты культуры" (Люблин) - получили более 50 мастеров из разных регионов Беларуси. В их числе и группа ремесленников из Брестской области. Так, около 30 своих работ везет на ярмарку народный мастер из Столинского района Иван Супрунчик. Его деревянные скульптурные композиции и живописные полотна посвящены обрядам и обычаям жителей Полесья, легендам и преданиям родного края. Скульптор планирует дать несколько мастер-классов для посетителей ярмарки.

"Иван Супрунчик создал собственную школу резьбы по дереву. Он единственный, кто вырезает свои скульптуры исключительно топором. В Ягеллонской ярмарке он участвует не первый год. Нам приятно, что его искусство востребовано жителями и гостями Люблина. Много его работ находится в частных коллекциях за рубежом", - отметил начальник отдела культуры Столинского райисполкома Василий Заруба.

Ганцевичский район делегирует на Ягеллонскую ярмарку мастера по ткачеству районного дома ремесел Елену Телушко и народного мастера Беларуси Ульяну Винник. Они представят эксклюзивные тканые костюмы, рушники, панно, сумки и другие изделия, украшенные белорусскими национальными орнаментами. Кроме того, будут демонстрироваться работы мастера художественной росписи по ткани, дереву и глине Ольги Иванович. "Всего отобрано более 200 авторских работ. Все вещи эксклюзивные, ручной работы, ни одна из них не повторяется. Изделия наших мастериц всегда вызывают большой интерес и пользуются спросом на ярмарке в Люблине", - сказала директор Ганцевичского районного дома ремесел Алла Занько.

Ягеллонская ярмарка в Люблине является одним из крупнейших фестивалей традиционной культуры в Центральной Европе. Праздник, история которого берет свое начало в XV-XVI веках, возрожден в 2007 году и с тех пор ежегодно проводится в старой части города, привлекая тысячи туристов.-0-