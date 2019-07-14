Белорусские музыканты завоевали серебро и бронзу на фестивале Kustendorf сlassic в Сербии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские молодые музыканты Анастасия Михновец и Мирослав Батальонок завоевали серебро и бронзу соответственно на фестивале русской классической музыки Kustendorf сlassic, который прошел в сербском этноселе Дрвенград. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель жюри конкурса, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.

Учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Беларуси состязались в мастерстве исполнения русской классической музыки.

"Предыдущие годы конкурс проводился для ребят из России и Сербии. На нынешний фестиваль, в котором принимали участие 50 молодых музыкантов, впервые была приглашена Беларусь. Нашу страну представляли 4 артиста. Музыканты боролись за шесть наград - золотых, серебряных и бронзовых матрешек (по три в старшей и младшей группе). В старшей группе серебро взяла студентка Белорусской государственной академии музыки Анастасия Михновец (вокал): она поразила очень тонким, изумительным прочтением музыки, культурой пения. В младшей группе у нас бронза - матрешку получил учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ Мирослав Батальонок (кларнет). Еще три награды завоевали россияне, одну - представитель Сербии", - сообщила Екатерина Дулова.

"Белорусские артисты продемонстрировали высочайший уровень исполнительского мастерства. На сегодняшний день у меня нет беспокойства насчет качества нашей профессиональной музыкальной школы", - отметила ректор БГАМ.

Как сообщалось, фестиваль проходил 11-13 июля. Конкурс проводили в деревне Дрвенград или Кустендорф, которую сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица (он организатор этого конкурса) построил для съемок фильма "Жизнь как чудо" (2004). Расположена она в двухстах км юго-западнее Белграда, недалеко от горы Мечавник. Здесь размещены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, церковь Святого Саввы. Улицы деревни названы в честь людей, которых Кустурица считает великими, - Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Никиты Михалкова, Андрея Тарковского.-0-