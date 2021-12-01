Белорусские переводы Священного Писания презентовали в НББ

1 декабря Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Беларускія пераклады Бібліі", приуроченный к 95-летию издания первой библейской книги на современном белорусском языке, состоялся сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении двух тысячелетий Библия - знаковая, самая важная для европейской цивилизации книга. Это не просто самое распространенное, тиражированное издание в мире - оно поменяло ход истории всего человечества, в том числе и белорусов. Книжная традиция начиналась у нас с древних текстов, Евангелия. С Библии началось белорусское книгоиздание, и здесь мы вспоминаем в первую очередь Франциска Скорину и многих его последователей", - сказал заместитель генерального директора НББ Алесь Суша.

Во время мероприятия презентовали факсимильное издание первого перевода библейской книги на современный белорусский язык - "Паводле Лукі Святое Евангелле", которое вышло в этом году в издательстве НББ. "Библия была одной из самых важных книг для инициаторов белорусской печати в начале ХХ века. Это период нового белорусского Возрождения, который в определенной степени связан с обращением опять же к Библии в ее белорусском прочтении. Сегодня мы празднуем юбилей одного из первых переводов на белорусский язык библейской книги "Паводле Лукі Святое Евангелле", сделанного в 1926 году известным общественным и религиозным деятелем Лукой Декуть-Малеем. Факсимильное издание выполнено в твердом переплете, сопровождается иллюстрациями, комментариями, исследованиями по этой теме", - рассказал Алесь Суша.

В этом году вышел перевод на белорусский язык Евангелия, сделанного братом Якуба Коласа Михасем Мицкевичем. Опубликованное издание было также представлено на круглом столе. "Для широкой аудитории, на мой взгляд, это опубликование будет важным шагом в смысле популяризации знания, отраженного в Евангелии, а также очередным обращением к библейскому тексту", - добавил заместитель гендиректора.

Кроме того, в ходе встречи состоялась церемония передачи в фонды Национальной библиотеки рукописей перевода Библии ксендза Владислава Чернявского. "Исключительно важный перевод в контексте всех переводов Библии на белорусский язык, который создавался с конца 60-х и в 90-е годы прошлого века дорабатывался для публикации. Для католичества в наше время этот перевод играет важную роль", - подчеркнул Алесь Суша.

Организована также выставка ценных документов по истории переводов Библии на белорусский язык. В мероприятии приняли участие отечественные языковеды, историки, преподаватели, переводчики, издатели, богословы, церковно - и священнослужители разных конфессий.-0-