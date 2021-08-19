Белорусские писатели и издатели рассказали о книжных новинках ко Дню письменности

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Издательство выпустило художественный альбом белорусского художника Валентина Губарева, известного своими работами далеко за пределами страны. Вышла в свет книга "Град во имя свое поставил": полоцкий князь Борис Всеславич - основатель города Борисова", которая посвящена 920-летию с начала княжения основателя города. Презентация прошла на торжественных и церковных мероприятиях в Борисове.





Жанна Клименок подчеркнула, что издательство продолжает работать по своим традиционным направлениям. "К примеру, дополняется серия проекта "Малая радзіма". Скоро выйдут в свет книги про агрогородок Зембин Борисовского района и деревню Новосады Дзержинского района. Стоит отметить книгу знаменитого белорусского автора Василия Зуенка "Паўстанак з літарай "Л". Раньше писатель выступал как детский автор, но в этом издании впервые публикуется элегия в прозе", - добавила заместитель главного редактора издательства.

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатели и издатели рассказали сегодня журналистам о книжных новинках, которые представят на Дне белорусской письменности в Копыле 4-5 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.