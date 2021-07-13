Белорусские театры представят на фестивале "Белая вежа" интересную программу - организаторы

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работы девяти творческих коллективов из Беларуси станут участниками XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа", сообщили сегодня на пресс-конференции организаторы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году очень интересная белорусская программа. Когда она сформировалась, у меня даже появилась гордость. Думаю, многие коллеги и театральные критики будут где-то и завидовать, - сказал директор фестиваля, художественный руководитель Брестского академического театра драмы заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Козак. - Раньше мы больше внимания обращали на значимые в театральном творческом процессе зарубежные постановки, в этом году будем гордиться своими достижениями. Заявленные постановки должны быть интересны не только профессионалам, но и рядовому зрителю".

Откроет фестивальную программу 10 сентября спектакль Национального академического драматического театра имени М. Горького "Пане Коханку". В фестивальной афише также нашумевшая постановка Республиканского театра белорусской драматургии "Шлюб з ветрам". Хозяева форума представят последнюю премьеру сезона - спектакль режиссера Дениса Федорова "День Б.". Полесский драмтетр покажет "Вия", Новый драматический театр из Минска - "Нобелевскую неделю", Белорусский музыкальный театр - "Свадьбу в стиле ретро".

Звездным составом представлены кукольные спектакли. Зрители увидят "Кандид, или Оптимизм" Могилевского областного театра кукол в постановке лауреата Национальной театральной премии Игоря Казакова. Брестский театр кукол покажет спектакль лауреата Национальной театральной премии Беларуси и российской премии "Золотая маска" Александра Янушкевича "Новая земля". Белорусский государственный театр кукол представит "Записки юного врача" по циклу рассказов Михаила Булгакова.

XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте с 10 по 18 сентября. Юбилейный форум посвящен 30-летию создания Содружества Независимых Государств и проводится при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. В фестивальной афише заявлены 22 театра из 7 стран - Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана.-0-