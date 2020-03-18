18 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме. Все запланированные спектакли состоятся в соответствии с репертуарной афишей. Такая информация размещена на официальных сайтах театров.

Учреждения приняли все необходимые меры профилактики, минимизирующие риск возникновения и распространения случаев коронавирусной инфекции. "Мы ввели специальный режим дезинфекции помещений. В фойе установлены дозаторы с антисептиком для рук, регулярно проводится дезинфекционная обработка ручек дверей, перил лестниц, полов. В зрительном зале, фойе и санузлах постоянно работает приточно-вытяжная система вентиляции", - рассказали в Большом театре Беларуси.

Такие же меры принимаются и в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. "Мы делаем все возможное для комфорта и безопасности зрителей. И просим их с полной ответственностью отнестись к возврату билетов", - отметили в учреждении.

Как подчеркнули в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, не следует посещать постановки людям с симптомами ОРВИ и других вирусных инфекций. "Если у человека ухудшилось самочувствие, мы советуем перенести поход в театр на более благоприятное время", - добавили в театре.-0-