Белорусские церкви и костелы в технике мозаики по дереву художника Игоря Фурсы представили в НББ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка народно-прикладного творчества "Святое адвечнае хараство" Игоря Фурсы открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Игорь Фурса родился 26 мая 1965 года в Минске. Народными промыслами увлекся еще в детстве, посещая кружок резьбы по дереву. "В экспозиции представлены работы мастера, выполненные в технике мозаики по дереву, создание картин в которой включает несколько сложнейших и кропотливых этапов - от выбора и заготовки материала до закрепления произведения специальным лаком", - отметили организаторы.

Работы Игоря Фурсы посвящены белорусскому культовому зодчеству. На них изображены церкви и костелы, которые находятся не только в хорошо изученных, но и самых сокровенных уголках Беларуси: Спасо-Преображенская церковь в Заславле, костел Божьего Тела в Несвиже, костел Михаила Архангела в деревне Михалишки, костел Матери Божьей Шкаплярной в деревне Идолта.

"Особенно ценной для автора является картина с изображением Свято-Вознесенской церкви в городском поселке Лужесно Витебской области, так как к постройке этого храма огромные усилия приложил прадедушка художника, уроженец тех мест", - рассказали в библиотеке.

Дополнительно представлены издания по народному зодчеству Беларуси, энциклопедии и практические руководства резьбы по дереву, а также фотоальбомы и открытки из фондов Национальной библиотеки.

Выставка продлится по 5 мая.-0-