Белорусский анимационный фильм "263 ночи" покажут ко Дню Победы в музее ВОВ

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Событийный некоммерческий показ анимационного фильма "263 ночи", приуроченный к празднованию Дня Победы, пройдет 7 мая в 15.00 в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

"263 ночи" - международный проект Беларуси, России и Израиля, основанный на реальной истории группы из 26 евреев, которые пытались выжить в вырытом ими погребе в страшные годы фашистской оккупации и создания гетто. 263 ночи в подземелье, без возможности выбраться наружу, с риском каждый день быть обнаруженными и уничтоженными", - рассказали в ведомстве.

Режиссер мультфильма - Ирина Тарасова, автор сценария - Константин Андрюшечкин. Художником-постановщиком выступила Анна Емельянова, композитором - Юрий Поволоцкий, звукорежиссер - Виктор Морс. В роли рассказчика за кадром - народный артист России Аристарх Ливанов.

Организаторы показа - Национальная киностудия "Беларусьфильм" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

В Минкультуры добавили, что уже в июле "263 ночи" зрители смогут увидеть на юбилейном, XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Мировая премьера анимационного фильма состоится летом одновременно в Беларуси, России и Израиле.-0-