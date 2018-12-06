Белорусский детский фильм "Тум-Паби-Дум" презентовали в Москве

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация детского фильма "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова, созданного на Национальной киностудии "Беларусьфильм", состоялась сегодня в Москве. Она прошла в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России в рамках подготовки к празднованию 95-летия белорусского кино, которое будет отмечаться в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Показ фильма стал хорошей возможностью познакомить гостей с детским белорусским кинематографом, совместить презентацию с благотворительной рождественской акцией для детей-сирот", - сказали в пресс-службе.

Фото посольства Беларуси в России

Детское кино - одна из визитных карточек белорусского кинематографа. "Режиссер фильма Вячеслав Никифоров попытался воссоздать на экране нравственный мир современных детей, - отметили в дипмиссии. - Совсем не такой, каким он видится современным взрослым. Получилось кино для детей про взрослые проблемы – трогательная, одновременно грустная и смешная история о неординарном 10-летнем мальчике Сан Саныче. Воспитанник детского дома Санек решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. Мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором".-0-