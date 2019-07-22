Белорусский детский фонд объявил конкурс юных музыкантов для особенных детей и сирот

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд объявил республиканский конкурс юных музыкантов "Музыка детской души" для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор проектов фонда Юлия Капцевич.

Принять участие в конкурсе могут ребята со всей Беларуси в возрасте от 10 до 18 лет. "Конкурс проходит в двух номинациях: "Вокал" и "Исполнительское творчество на музыкальных инструментах". Начнется он с областных туров, которые состоятся в конце сентября - начале октября. Республиканский тур пройдет 30-31 октября. Подать заявки на участие можно до 15 сентября", - рассказала Юлия Капцевич.

По ее словам, конкурс поддержали известные музыканты, в том числе скрипачка из Вены Юлия Лебеденко, пианистка и лауреат международных конкурсов Светлана Стефаненко.

Победителей ожидают дипломы, памятные сувениры и подарки. Партнерами проекта выступают БПС-Сбербанк и компания MasterCard.-0-