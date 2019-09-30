Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фильм "Деревня Дудичи" Ксении Лебедевой стал победителем молодежного конкурса короткометражных документальных фильмов социальной направленности "Евразия. DOC: 4 минуты", сообщает БЕЛТА.

Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC" примет Минск 1-4 октября На фестиваль была подана 151 заявка из 17 стран. В короткую программу вошли 28 документальных фильмов из 12 стран.

В Киноконцертном зале Смоленского государственного университета объявили и наградили победителей молодежного конкурса "Евразия. DOC: 4 минуты", который проходит на полях IV Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC". "У смолян есть уникальная возможность посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых кинодокументалистов из стран СНГ и лично пообщаться с авторами, - отметили организаторы фестиваля. - В этом году на конкурс пришло свыше 30 работ из разных стран. В конкурсную программу короткометражек вошли 11 из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Чехии, Украины, Грузии".

Ксения Лебедева стала победителем конкурса за работу "Деревня Дудичи", в которой отражена жизнь в чернобыльской зоне отчуждения. Второе место занял Ернар Токтаганов из Нур-Султана за фильм "Дом Матери", рассказывающий о шансе для ребенка остаться с самым главным человеком на земле, вопреки всему. Также серебряным призером стал Антон Гриднев из Тольятти за работу "Жить в 90", показывающая, что оптимизм и любовь к каждой секунде жизни можно сохранять в любом возрасте. Иван Жимаев из Ставрополя за ленту "Вне времени" о втором шансе для наркозависимых отмечен бронзой.

Авторы получили ценные призы. Победители молодежного конкурса приглашены на IV Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия. DOC", где лучшие короткометражки покажут на большом экране.

"Евразия. DOC: 4 минуты" - конкурс, направленный на поддержку молодых людей, которые снимают короткометражные документальные фильмы на стыке журналистики, социального активизма и кинематографа. Конкурсные фильмы рассказывают, как реальные люди меняют этот мир к лучшему, решая социальные проблемы. С учетом больших интеграционных процессов, которые сейчас протекают в Большой Евразии, география участников практически не ограничена. -0-