Белорусский фолк-проект Nevrida представил лучшее музыкальное видео на кинофестивале в Лондоне

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фэнтези-фолк-проект "Туган Як" группы Nevrida под руководством Павла Таипова стал победителем в номинации "Лучшее музыкальное видео" на втором кинофестивале Eurasian Creative Guild Film Festival, который проводился с 13 по 19 августа в Великобритании. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Мы очень рады, что песню "Туган Як" услышали и в Лондоне. В нашем видео на примере трех культур мы постаралась показать, что у всех народов есть что-то общее - любовь к родному краю, а также то, что музыка объединяет", - поделился впечатлениями солист группы Nevrida Павел Таипов.

Организаторы решили не уходить в этом году в онлайн. Свои работы на ECG film festival подали представители Беларуси, Казахстана, Италии, России, Великобритании, Израиля, США, Катара, Швеции, Германии, Ирана, Грузии, Украины, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Канады и Финляндии. На двух кинофестивалях зрители увидели более 200 работ на английском языке в таких категориях, как документальное, художественное и короткометражное кино, анимационный фильм, буктрейлер, а также музыкальное видео и сценарий. К слову, фильм о жизни Юзефа Буйдона в Беларуси принесла победу британскому режиссеру Майклу Сагатису в номинации "Лучшее короткометражное видео".

Во время фестиваля проходили обсуждения актуальных тем анимационной отрасли, онлайн-показ дневника конкурса в социальных сетях. Кроме того, состоялась выставка работ художников. В их числе Олеся Шибаева (Молдова), Лариса Пак (Кыргызстан), Куралай Аманжолова (Казахстан) и Игорь Гущин (Россия).

Eurasian Creative Guild Film Festival - один из немногих кинофестивалей в мире, который способствует продвижению Eвразийского кинематографа на англоязычном пространстве. Фестиваль Евразийского кино проводится во время престижного британского кинофестиваля Romford Film Festival, учредителями которого являются британские кинематографисты Джо Султана и Спенсер Хоукен, а также Евразийская творческая гильдия (Лондон) под руководством Джона Фардона и Марата Ахмеджанова.-0-