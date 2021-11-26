Белорусский фотограф стал лауреатом всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов XI Всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Одним из лауреатов конкурса (вторая премия) в номинации "Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу" среди иностранных русскоязычных СМИ стал ведущий специалист отдела информации НОК Беларуси, внештатный корреспондент БЕЛТА Денис Костюченко с работой "На гребне волны", которая по достоинству была отмечена компетентным жюри.
В конкурсе приняли участие 357 журналистов из 64 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторами фестиваля-конкурса "Энергия побед" стали Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов России.-0-