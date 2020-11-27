Белорусский литературовед Владимир Гниломедов удостоен премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) принял сегодня решение о присуждении заслуженному деятелю культуры Беларуси, доктору филологических наук, профессору, академику НАН Беларуси Владимиру Гниломедову премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Премия является формой поощрения граждан государств СНГ, присуждается за достижения в области литературы, выдающиеся оригинальные произведения и многогранную литературную деятельность.
Владимир Гниломедов - автор 13 монографий и более 350 статей по истории, теории, методологии и текстологии белорусской литературы и литературной критике.-0-