Белорусский мультфильм "Лучшее место на свете" одержал победу на фестивале Animatricks

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анимационный фильм "Лучшее место на свете" режиссера Ирины Тарасовой производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" одержал победу в категории "Лучший анимационный фильм для детей" на 21-м международном фестивале анимационного кино Animatricks. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе киностудии.
Мероприятие прошло 20-23 мая в Хельсинки. Этот крупнейший в Финляндии анимационный фестиваль проходит под патронажем ASIFA - Международной ассоциации анимационного кино. В конкурсной программе фестиваля принимали участие свыше 200 мультфильмов со всех концов света. В категории анимации для детей за победу боролись 30 работ и белорусский мультфильм был признан лучшим из них.
"Анимационный фильм "Лучшее место на свете" рассказывает о юном мышонке, который, услышав балладу о чудесном амбаре, полном зерна, где мыши живут без забот и хлопот, покидает родные норы и отправляется на поиски этого прекрасного места", - отметили в пресс-службе.-0-