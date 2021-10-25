Белорусский мультфильм "Звезды седьмого неба" с успехом представили в Москве

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ полнометражного анимационного фильма Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Звезды седьмого неба" с успехом прошел в Москве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь киностудии Алена Астапович.

"Мультфильм представила его режиссер Елена Турова. Зрители высоко оценили новинку белорусской анимации, и взрослые, и дети выразили благодарность режиссеру за добрую музыкальную сказку и невероятные эмоции после ее просмотра", - поделилась Алена Астапович.

На премьере присутствовал известный советский и российский режиссер-мультипликатор, автор таких работ, как "Антошка", "Веселая карусель", "Рыжий, рыжий, конопатый", "Жил у бабушки козел", художник-мультипликатор "Бременских музыкантов" и "Каникул Бонифация" Леонид Носырев. "Леонид Викторович поздравил всю студию анимационных фильмов "Беларусьфильма" с получившейся замечательной работой высокого уровня", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, показ посетили именитый звукорежиссер Виктор Морс, который выступил в роли одного из звукорежиссеров и в роли звукорежиссера перезаписи "Звезд седьмого неба", а также Борис Венгеровский - человек-легенда, один из старейших российских звукорежиссеров.

Над анимационным фильмом работали пять лет, в его основе - одноименная книга Геннадия Давыдько. Специально для этого проекта композитор Леонид Ширин написал более 40 песен. Главные роли озвучили белорусские артисты.

"Сюжет мультфильма прост: шесть монстров закрывают все звезды, именуя звездами себя. Люди перестают смотреть на небо и мечтать, отчего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Так собирается команда из мальчика Саши, кота Мурмота и девочки Эли, которым предстоит отправиться в путешествие и справиться со всеми коварными монстрами", - рассказали на киностудии.-0-