Белорусский музыкальный театр привезет в Могилев "Свадьбу в стиле ретро"

3 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилев с гастролями посетит Белорусский государственный академический музыкальный театр. На сцене областного драмтеатра минчане 29 января покажут лирическую комедию "Свадьба в стиле ретро", сообщили БЕЛТА в учреждения культуры.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Александра Галина "Ретро", которую драматург, киносценарист и режиссер написал в 1979 году. С момента сочинения этого произведения существенно изменились реалии жизни. Однако щемящая человеческая интонация привлекала и по сей день привлекает к комедии внимание постановщиков. На основе этой пьесы режиссеры создали множество сценических версий под различными названиями: "Свадьба на старости лет", "Три невесты для пожилого человека", "Седина в бороду, бес в ребро" и др.

Главный герой, Григорий Михайлович, всю свою жизнь трудился кровельщиком в селе. А теперь пенсионер "сторожит антиквариат" и "работает автоответчиком" в городской квартире дочери. Старика тяготит одиночество, его не устраивают жизненные позиции дочери Людмилы и ее мужа Леонида. Сложные взаимоотношения со свекром-вдовцом побуждают последнего подыскать тому несколько подходящих женщин с целью дальнейшей женитьбы. Григорий Михайлович должен поочередно познакомиться с каждой из потенциальных невест и выбрать ту, которая придется ему больше по душе. Однако никто не ожидал, что все три "девушки" придут одновременно… Как разрешится сложившаяся ситуация? Удастся ли предприимчивой парочке пристроить несговорчивого старика? Какая из женщин окажется победительницей? Пронзительный и одновременно мудрый спектакль "Свадьба в стиле ретро" даст ответы на все эти вопросы.

В спектакле заняты заслуженный артист России Алексей Кузьмин, заслуженные артисты Беларуси Маргарита Александрович, Антон Заянчковский, Людмила Станевич, лауреат международного конкурса Леся Лют, народная артистка Беларуси Наталия Гайда, актриса Ирина Заянчковская.

Белорусский государственный академический музыкальный театр создан в 1970 году и свой первый театральный сезон открыл 17 января 1971 года спектаклем "Поет "Жаворонок" белорусского композитора Юрия Семеняко. До 2000 года коллектив носил название "Государственный театр музыкальной комедии Беларуси". 15 октября 1981 года театр открыл новый двенадцатый сезон в специально построенном для него здании по ул. Мясникова, 44. Более чем за 40 лет существования театра на его сцене поставлено свыше ста спектаклей, многие из которых стали значительными событиями в культурной жизни страны и вошли в золотой фонд национальной культуры. В сегодняшнем репертуаре театра более тридцати разножанровых постановок.-0-