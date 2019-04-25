Белорусский музыкальный театр завершит сезон гала-концертом 26 июля

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр завершит 49-й сезон гала-концертом 26 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы маркетинга БГАМТ Ольга Гудожникова.

"Во время театрального сезона мы выпускаем много новых концертных программ. Например, 31 декабря в программе прозвучали хиты в исполнении солистов и симфонического оркестра театра. Завершим сезон второй год подряд грандиозным гала-концертом, который объединит все лучшие номера, поставленные за последние месяцы, - рассказала начальник службы. - Зрителей ждет встреча с героями спектаклей театра, блистательные арии и дуэты, зарубежные и отечественные хиты, любимые мелодии, необычное смешение жанров, яркие концертные номера и отличное настроение. Мы постараемся сделать незабываемый прощальный подарок зрителям перед тем, как расстаться. Лишь в середине сентября мы откроем очередной сезон".

В завершающем концерте будут заняты почти все творческие подразделения театра: солисты-вокалисты, ансамбль солистов, балет оперетты и мюзикла, симфонический оркестр.

Ольга Гудожникова сообщила также, что запланированы два вечера в Мирском замке: "Вечер балета" состоится 8 июня и "Ночь мировых мюзиклов", во время которой дирижировать будет Херардо Эстрада из Венесуэлы, проведут 27 июля.

Белорусский музыкальный театр создан в 1970 году. На его сцене поставлено более ста спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд культуры Беларуси, стали значимыми событиями в театральной жизни Минска. В репертуаре театра разножанровые постановки: классическая оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, рок-опера, балет, спектакли для детей, концертные программы. Творческое кредо театра - уважение традиций музыкального искусства и смелость эксперимента. Театр успешно гастролирует по России, Литве, Латвии, Польше, Португалии, Испании, Чехии, Китаю, Германии.-0-