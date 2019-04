Белорусский павильон на 58-й Венецианской биеннале будет трудно не заметить - Криштапович

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный павильон на 58-й Венецианской биеннале современного искусства будет трудно не заметить, заявил сегодня журналистам комиссар павильона, директор Национального центра современных искусств Сергей Криштапович, передает корреспондент БЕЛТА.

Темой нынешней биеннале станет исследование жизни в эпоху перемен, место в ней человека и искусства. Беларусь представит проект "Выход", его куратор - Ольга Рыбчинская, художник - Константин Селиханов. "В этом году ребята своим проектом попали в девиз 58-й Венецианской биеннале - May you live in interesting times ("Чтобы вы жили в интересные времена"). Я уверен, что нам удастся сделать еще один шаг к Гран-при. Это не самоцель, это процесс творческого роста. И поэтому я рад, что у нас готовится национальный павильон. Его обязательно заметят, а если еще и отметят каким-то призом, это будет здорово", - сказал Сергей Криштапович.

Он отметил, что до биеннале остается месяц, белорусский проект находится в высокой степени готовности. "Мы работаем, мы все сделаем, не будет никаких проблем, поскольку у нас есть финансирование, которое гарантирует исполнение всех наших обязательств и выполнение всех наших планов. Венецианская биеннале - это площадка, на которой у каждого из участников есть возможность высказаться на одну тему, заявленный девиз, подчеркивая принадлежность к своей культуре и к общей проблематике. Эта площадка дает возможность говорить и показывать свое видение процессов, протекающих в мире", - подчеркнул комиссар.

Проект "Выход" многомерен, он работает в координатах времени, истории и современности. Его экспозиция создается на основе пространственного взаимодействия пяти мультимедийных объектов, каждый из которых фиксирует определенное событие-состояние. "Между скульптурными фигурами человека в натуральную величину и готовыми предметными формами (телевизор, неоновая вывеска, поднос со стаканами с молоком, лозунг, упаковочные ящики) устанавливается связь. Формат тотальной инсталляции объединяет элементы в единое целое и создает уникальную ауру важного сообщения, непрямого высказывания. Он рассчитан на реакцию зрителя внутри смыслового поля пространства: погруженные в темноту и зонированные светом, эти отдельные большие фигуры выстраивают нелинейную повествовательную структуру", - рассказала куратор проекта Ольга Рыбчинская.

Представление белорусского павильона площадью 50 кв.м состоится в Кастелло - районе Венеции, который находится недалеко от площади Святого Марка. 58-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября. Организаторами национального павильона выступили Министерство культуры, Национальный центр современных искусств при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Беларуси в Италии.-0-