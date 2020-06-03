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03 июня 2020, 07:02

Белорусский писатель Василий Зуенок отмечает 85-летие

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский поэт, прозаик, переводчик, почетный член НАН Беларуси Василий Зуенок отмечает сегодня 85-летие.

Василий Васильевич Зуенок родился 3 июня 1935 года в деревне Мачулище Крупского района Минской области. На самом деле мальчик родился 3 июля, однако в послевоенные годы произошла путаница с датами в документах. С тех пор Василий Зуенок свой день рождения отмечает два раза в году.

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году в деревне открылась начальная школа, и 9-летний Василий пошел сразу во второй класс. Учеба давалась мальчику легко: читать он научился еще в пять лет, тогда же начал сочинять стихи. В 1950 году Василий Зуенок поступает в Борисовское педагогическое училище, которое заканчивает с красным дипломом. Однако работать по специальности - учителем младших классов - не стал.

В тот же год Зуенок без экзаменов был принят на отделение журналистики филологического факультета БГУ. Студенческие годы проходили в уникальной атмосфере творчества: в то время в БГУ учились Нил Гилевич, Анатолий Вертинский, Рыгор Барадулин, Геннадий Буравкин, Михась Стрельцов, Иван Чигринов, Вячеслав Адамчик, Борис Саченко. Позже литературоведы назовут их филологическим поколением.

Однако Василий Зуенок не спешил представлять на суд читателей свои произведения. Он всегда был слишком требовательным к себе, оттачивал мастерство, стремясь к совершенству. Своим поэтическим дебютом Зуенок считает 1954 год, когда его стихи были напечатаны в "Чырвонай змене". Однако первый его поэтический сборник для детей "Вясёлы калаўрот" выйдет только через 11 лет.

После окончания университета в 1959 году Зуенок работал в редакции газеты "Рабочае юнацтва" в Минске, с 1960 по 1966 год - в редакции газеты "Піянер Беларусі". В 1966-1972 годах был заместителем главного редактора журнала "Маладосць", затем по 1978 год возглавлял журнал "Бярозка". После Василий Зуенок вновь вернулся в "Маладосць" и по 1982 год занимал должность главного редактора журнала. Про свой период работы в "Маладосці" Василий Зуенок говорил в одном из интервью: "Для меня "Маладосць" - это десять лет ежедневной, повседневной работы… Изо дня в день просыпаться с "Маладосцю" и засыпать с ее завтрашними заботами… Счастливая профессия у журналиста! Это даже и профессией назвать неудобно. Это призвание. Это божий дар. Небесный".

Параллельно с творческой и издательской деятельностью Василий Зуенок занимается научной и общественной. В 1973 году он успешно защитил кандидатскую работу. В 1982 году начал выполнять обязанности секретаря Союза писателей Беларуси, а с 1990 по 1998 год возглавлял эту организацию. В 1985 году он был членом белорусской делегации, посетившей 40-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Стихи Василия Зуенка - неброские, некрикливые, без излишней яркости и вычурности - привлекают читателей своим лиризмом, вдумчивой мудростью, глубиной. Лучшие из них вошли в сборники "Жніўны дзень" (1985), "Вызначэнне" (1987), "Лета трывожных дажджоў" (1990), "Чорная лесвіца" (1992), "Пісьмы з гэтага свету" (1995). Известен Василий Зуенок и своими поэмами "Прыцягненне" (1979), "Лукам'е" (1984), "Падарожжа вакол двара" (1992) и др. За поэму "Маўчанне травы" поэт в 1982 году был награжден Государственной премией имени Янки Купалы, а еще раньше, в 1974 году, за поэму "Сяліба" отмечен премией Ленинского комсомола Беларуси. В своих произведениях Зуенок переосмысливает сложное время, в которое живет. Многие его стихи посвящены войне, памяти о ней, в других отражены непростые взаимоотношения человека и природы. Поэта волнуют проблемы государственности, преемственности поколений, сохранения традиций.

Начиная с "Вясёлага калаўрота", произведения для детей занимают значительное место в творчестве Василия Зуенка. Вышли его сборники "Жылі-былі пад вадой" (1969), "Сонечны клубочак" (1972), "Будзем сілы набірацца" (1974), "Шапка-ўсёвідзімка" (1983), "Хата, поўная гасцей" (1987), "Бадзірог" (1995), "Па ельнічку, па бярэзнічку…" (1996). Собственные светлые впечатления и воспоминания детства отразились в его книгах рассказов для детей "Любіць прыроду - любіць Радзіму" (1962), "Працай славіцца чалавек" (1963). В 2012 году его книга "Запішыце мяне ў мядзведзі" получила диплом II степени в номинации "Книга для детей и юношества" на ХII Международном конкурсе государств СНГ "Искусство книги".

Известен Василий Зуенок и своими переводами. На белорусский язык он перевел множество произведений украинских, болгарских, польских, сербских писателей. Стихи поэта переведены на английский, болгарский, польский и другие языки. А в 1978 году в одном из репортажей из космоса стихи Василия Зуенка из книги "Нача" читал белорусский космонавт Владимир Коваленок.

Василий Зуенок и сейчас полон творческих сил и энергии. Он участвует во многих литературных проектах и встречах с читателями.-0-

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