Белорусский проект "Лесная песня" презентован в Национальной библиотеке Узбекистана им.А.Навои

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Узбекистане представило в узбекской Национальной библиотеке им. Алишера Навои информационно-иллюстративный проект "Лесная песня", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

Проект был презентован во время форума Infolib Uzbekistan - 2021. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич и директор Национальной библиотеки Узбекистана им. А.Навои Умида Тешабаева. Советник-посланник белорусского посольства представил аудитории мультимедийную презентацию "О вкладе героических представителей узбекского народа в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

По завершении мероприятия посол Беларуси в Узбекистане передал ряд экземпляров новых книг белорусских издательств для фондов Национальной библиотеки Узбекистана.

Проект "Лесная песня" создан Национальной библиотекой совместно с Национальным архивом Республики Беларусь на основе имеющихся в библиотеке и архивах материалов о жизни и борьбе белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция выстроена на 10 баннерах и дает возможность прикоснуться к истории белорусского партизанского движения через документы того времени - листовки, агитплакаты, газеты, фотографии, сюжетные зарисовки, отрывки из рассказов, стихов и песен.-0-