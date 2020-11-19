Белорусский союз художников представит два проекта во время фестиваля "Арт-Минск-2020"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз художников представит два проекта во время Международного фестиваля искусств "Арт-Минск-2020", который стартует сегодня в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства). Об этом журналистам сообщил заместитель председателя по творческим и общим вопросам БСХ Андрей Басалыга, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый триеннале живописи, графики и скульптуры Vivat Vita покажет лучшие работы мастеров, которые являются членами Белорусского союза художников. "Мы были немного насторожены, как воспримет этот проект публика, и не знали, как сейчас раскрывается творческий потенциал художников. Опасения были напрасны. Время выбрало нас и бросило вызов художественному сообществу", - рассказал Андрей Басалыга.

По его словам, в этом году БСХ планировал провести VII Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры. Однако организаторы приняли решение расширить рамки проекта, переформатировав его в триеннале, который будет проходить раз в три года.

Выставочный проект "Графика года" состоится в четвертый раз. Здесь будут представлены произведения, которые выполнены за этот год. "Белорусская графика не стоит на месте, она развивается, появляются новые стили и ходы, проводятся интересные эксперименты. На проект обратили внимание не только непосредственно художники-графики, но и живописцы, скульпторы", - отметил зампредседателя.

Международный фестиваль искусств "Арт-Минск-2020" будет открыт для посетителей по 16 декабря. В нем соединились три творческих проекта: международный фестиваль искусств "Арт-Минск-2020", первый триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников Vivat Vita и "Графика года". Выставочные площадки и культурные институции Минска представят многообразие художественных направлений в творчестве свыше 400 белорусских и зарубежных авторов. Фестиваль является совместным проектом Центра изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива", Белорусского союза художников, Республиканской художественной галереи (Дворец искусства) при поддержке ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".-0-