Белорусский Сож и Ниагарский водопад: пейзажи Виктора Барабанцева представлены в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентская библиотека Беларуси приглашает на выставку работ живописца, члена Белорусского союза художников, преподавателя Белорусской государственной академии искусств Виктора Барабанцева. Это одно из мероприятий, приуроченных к Году народного единства, сообщили БЕЛТА в библиотеке.

В экспозиции "Родная Беларусь і краявіды свету" посетители могут увидеть пейзажи и натурные зарисовки из разных стран. "Первый снег в деревне Вязынка, берег реки Сож и цветущие белорусские яблони гармонично соседствуют с солнечной Кантабрией, утренним Сантандером и знаменитым Ниагарским водопадом. Виктор Барабанцев не делит природу нашей планеты на "свою" и "чужую". Он стремится показать, что родина для каждого из нас бывает разной, однако умение оберегать родную землю и любоваться ее красотой объединяет людей, помогает им лучше понять не только окружающий их мир, но и самих себя", - отметили в библиотеке.

Виктор Барабанцев предпочитает работать в станковой и монументально-декоративной живописи, продолжая лучшие традиции реалистической художественной школы. В творчестве, начиная с самых ранних работ, ощущается неподдельный интерес к родине, ее истории и знаковым личностям, чья жизнь и деятельность оставили богатое наследие на белорусской земле. В разнообразном портфолио художника можно найти скрупулезно написанные портреты Николая Гусовского, Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и Максима Богдановича, религиозные фрески и работы на до сих пор актуальную очень личную для художника чернобыльскую тематику.

Значительную часть произведений Виктор Барабанцев посвящает живописным местам и укромным уголкам, встреченным во время путешествий по Беларуси и другим странам. "Попав на его холст, природа приобретает особую, теплую атмосферу. Подобно работам в других жанрах, пейзажи и натурные зарисовки Виктора Барабанцева отличаются удивительным вниманием к деталям, а спокойная, умиротворяющая цветовая гамма создает неповторимую связь между творцом и зрителем, которая незримой линией проходит через каждую работу художника. Выписанная с любовью и тщанием природа родной земли под кистью мастера как будто живет своей собственной жизнью, дышит полной грудью и приглашает каждого желающего встретить бодрящие крещенские морозы, окунуться в согретое солнцем озеро и послушать тихий шелест березовых листьев", - подчеркнули в библиотеке.

Виктор Барабанцев родился в 1947 году в Гомеле, окончил Минское художественное училище (сейчас это Минский государственный художественный колледж им.А.К.Глебова), Белорусский государственный театрально-художественный институт (Белорусская государственная академия искусств). Кроме того, он является лауреатом премии профсоюзов Беларуси, премии "За духовное возрождение", обладателем медали имени Франциска Скорины и нагрудного знака Министерства культуры "За вклад в развитие культуры Беларуси". Работы художника находятся в государственных музеях и галереях Беларуси, а также частных коллекциях Англии, Бельгии, Кипра, Польши, Швеции, Нидерландов, США.-0-