Белорусский свадебный костюм и наряд кинодивы Голливуда покажут на выставке в Гомеле

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка ретро-коллекции Татьяны Федосовой "Красота и мода. ХХ век" начнет работать во дворце Румянцевых и Паскевичей с 29 мая, церемония открытия запланирована на 3 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В залах дворца предстанет история ХХ века, запечатленная в аксессуарах, украшениях, нарядах, обуви и даже парфюмерии. "ХХ век - время великих потрясений: мировые войны и революции, покорение космоса и грандиозные научные открытия, новые направления в искусстве и новые границы на картах. Стремительно менялось мировоззрение человека и верная своему призванию быть зеркалом эпохи мода", - рассказали в учреждении.

В представленной коллекции собрано множество интересных и уникальных вещей. Гордость собрания - свадебный костюм из батиста 1918 года из белорусской деревни, платье настоящей кинодивы Голливуда 1930-х Кэй Фрэнсис, шляпка из перьев, сделанная на московской птицефабрике им.Крупской в 1930-х годах, головной убор с конским волосом, созданный Скиапарелли в 1950-х. Особое место в коллекции занимает вечернее платье британского модельера Мюррея Арбейда, который создавал наряды для принцессы Дианы.

Одежду дополняют не менее знаковые образцы аксессуаров, парфюмерии и косметики мировых и отечественных производителей.

"Выставка "Красота и мода. XX век" увлечет своим многообразием и, несомненно, подарит кому-то ностальгические воспоминания о прошлом, а кому-то - удивительные открытия и новый взгляд на историю прежних поколений", - добавили организаторы.

Познакомиться с историей моды минувшего века можно будет до 26 сентября.-0-