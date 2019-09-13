Белорусско-китайская выставка "Традиции встречаются" откроется в Нацбиблиотеке 25 сентября

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная художественная выставка народного творчества Беларуси и Китая откроется в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом сообщил директор учреждения Роман Мотульский на третьем заседании комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время в нашей библиотеке было проведено более десятка самых различных мероприятий, направленных на знакомство белорусской общественности с культурой Китая, - различные художественные выставки, презентации книг, - рассказал директор. - Сейчас мы готовим совместную художественную выставку, посвященную народным традициям Беларуси и Китая. Ее открытие состоится 25 сентября".

Совместный выставочный проект двух стран называется "Традиции встречаются". На нем будут представлены настоящие шедевры искусства вырезания из бумаги. Мастера из Китая представят около 15 работ, а из Беларуси - более 20.

"Сотрудничество в области библиотечного дела между Беларусью и Китаем в последние годы развивается весьма динамично, что обусловлено общностью принципов и взаимностью интересов, - отметил директор Нацбиблиотеки. - Мы сотрудничаем с рядом библиотек Китая, в первую очередь с Национальной библиотекой КНР. Сегодня фонды нашей библиотеки насчитывают около 5 тыс. документов, относящихся к культуре, истории, географии и политике Китая".

Кроме того, Роман Мотульский подчеркнул, что в результате сотрудничества в дар Национальной библиотеке КНР было передано многотомное собрание книжного наследия первопечатника Франциска Скорины. "А для нас особенно приятным подарком стали книги, написанные лидером КНР Си Цзиньпином, - сказал он. - Мы намерены и далее развивать сотрудничество с КНР, в первую очередь в области документообмена и обмена информацией".-0-