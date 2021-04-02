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02 апреля 2021, 16:55

Белорусско-российские отношения в сфере культуры ежегодно выходят на более качественный уровень - Маркевич

Анатолий Маркевич. Фото из архива
Анатолий Маркевич. Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российские отношения в сфере культуры ежегодно выходят на более качественный уровень, заявил министр культуры Анатолий Маркевич во время торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященного Дню единения народов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

"У нас много общего - в образовании, культуре, истории. Деятельность библиотек, музеев, концертных площадок, кинотеатров, театров, их репертуар и приоритеты - все близкое и очень схожее. Белорусско-российские отношения с каждым годом выходят на более качественный уровень, активизируются культурные связи между регионами Беларуси и России. Практические результаты и конкретные совместные планы ежегодно рассматриваются на коллегиях министерств культуры двух стран", - отметил Анатолий Маркевич.

По словам министра, у белорусов нет более близких в историческом и культурном плане людей, чем россияне. "Россия - наш самый важный стратегический партнер. Схожесть исторических судеб наших народов, цивилизационная близость стали прочным фундаментом для неразрывной связи, в основе которой лежат духовное родство, общность языка и богатые культурные традиции. Особую прочность нашим отношениям придает совместная работа по сохранению памяти о Великой Победе, событиях Великой Отечественной войны. Яркими свидетельствами этой работы стали реализованные в рамках Союзного государства масштабные проекты - Ржевский мемориал советскому солдату, который был торжественно открыт президентами наших стран в июне 2020 года, и мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где осуществлена масштабная реконструкция, отмеченная специальной премией Президента Беларуси", - рассказал он.

Кроме того, Анатолий Маркевич заверил, что будет продолжен ремонт остальных объектов Брестской крепости, на территории Российской Федерации создадут скульптурную композицию "Монумент воину-победителю" в мемориальном комплексе "Северный фас Курской дуги".

"Российские творческие делегации являются самыми многочисленными на всех проводимых в нашей стране фестивалях и конкурсах. Белорусские коллективы столь же активно участвуют в российских фестивальных проектах. В 2020 году, несмотря на все опасения ковид-скептиков, мы успешно провели XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", в котором приняли участие представители 23 стран мира. Реализация мероприятий фестиваля стала возможной благодаря беспрецедентной поддержке со стороны правительства и Министерства культуры России, Постоянного комитета Союзного государства", - подчеркнул Анатолий Маркевич.

В соседствующих странах на регулярной основе проводятся обменные дни культуры, и не только в столицах, но и в регионах. Широкие возможности для показа современных достижений белорусского театрального искусства в России предоставляют гастрольные проекты для русскоязычных театров. В 2020 году это сотрудничество развивалось в новом формате - Национальный театр имени Максима Горького принял участие в онлайн-платформе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

"Активный обмен опытом идет в области библиотечного дела в формате международных чтений, научных конференций, круглых столов и онлайн-встреч. Всегда с большим успехом проходят выставки из фондов ведущих художественных, исторических, литературных музеев. Российские кинематографисты являются стратегическими партнерами белорусских коллег в совместном производстве фильмов и телесериалов. Новинки российского кинематографа широко представлены в программах международных кинофестивалей "Лістапад" и "Анимаевка", - сказал министр.

Особое внимание в сотрудничестве между странами уделяется развитию потенциала творческой молодежи. "Нас не могут не беспокоить процессы, происходящие в молодежной среде, то, чем живут сегодня юноши и девушки в Беларуси и России. Созданы все условия для дальнейшего развития нашего общего культурного образовательного пространства, но его идейное наполнение по-прежнему требует к себе самого пристального внимания. Сейчас мы усиливаем патриотическую составляющую в воспитании молодежи, нам предстоит возродить реализацию таких проектов, как фестивали "Творчество юных", "Вместе мы сможем больше", гастроли Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра", - обратил внимание Анатолий Маркевич.

Министр заверил, что будут расширяться контакты между учреждениями образования в сфере культуры с использованием таких форм, как мастер-классы для талантливой молодежи, совместные студенческие пленэры, участие в творческих конкурсах и научных конференциях, проводимых на территории двух стран. "Каждый из творческих вузов Беларуси имеет более 20 договоров о сотрудничестве с российскими учреждениями образования, что, безусловно, способствует достойному обмену творческим и педагогическим опытом", - продолжил он.

"Для специалистов нашей страны также очень важна совместная работа в области охраны историко-культурного наследия. Мы благодарны российским специалистам за помощь в реставрации уникальных объектов - Спасо-Преображенской церкви в Полоцке и Костела Божьего тела в Несвиже", - добавил министр.

Анатолий Маркевич убежден, что при поддержке президентов Беларуси и России будут реализованы не только запланированные проекты, но и новые гуманитарные инициативы, направленные на обогащение и сохранение творческого многообразия национальных культур. "Ведь вопреки всем сложностям современной жизни, именно культура способна наполнять действительность особым светом и теплом, сохранять и приумножать добрые традиции дружеских отношений, способствовать сохранению мира и согласия", - заключил он.-0-

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