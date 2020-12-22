Белорусское культурное общество "Пялёстак" провело в Таллине рождественскую встречу

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов принял участие в рождественской встрече, организованной в Таллине белорусским культурным обществом "Пялёстак". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Эстонии.

На встрече-концерте присутствовали также представители сферы культуры Эстонии и белорусской диаспоры.

В своем выступлении Вячеслав Качанов отметил существенный вклад общества "Пялёстак" в продвижение белорусской культуры в Эстонии, укрепление белорусско-эстонских культурных связей.-0-