Белорусское монументальное искусство представлено на фестивале в Минске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль монументального искусства "Монумент" открылся сегодня во Дворце искусства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Концепция этой выставки и фестиваля в целом в том, чтобы показать художников-монументалистов как бы отдельными мини-павильонами. Мы хотели экспозицию построить таким образом, чтобы продемонстрировать: в монументальном искусстве очень много отдельных, ярко заявивших о себе личностей", - отметила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Белорусское монументальное искусство - полноценный сегмент богатой культурной истории страны. Его объекты есть во всех городах республики. "У нас хорошая школа монументального искусства, и практически каждый ее представитель уже имеет свой яркий авторский стиль. Причем эти стили достаточно непохожи: кто-то занимается чем-то ближе к инсталляции, кто-то пишет огромные концептуальные полотна, кто-то работает в технике аэрографии", - рассказала Наталья Шарангович.

Во Дворце искусства в главном проекте фестиваля представлены произведения зачинателей монументальной школы в Беларуси Гавриила Ващенко, Александра Кищенко, Владимира Стельмашонка. "Их работы отличаются образным языком, в котором нет узких ориентиров и штампов, символикой, которая характерна для монументального искусства, и реалистичной убедительностью станкового произведения", - добавила искусствовед.

Многих монументальных работ, созданных в советское время, сегодня уже не существует. "В 1990 - начале 2000-х годов даже было опасение, что необходимость в монументальных росписях, мозаиках, витражах исчезнет. Однако все сложилось иначе. Монументально-декоративное искусство не потеряло своей актуальности сегодня, и в последнее десятилетие это отчетливо заметно. Расписывается большое количество храмов. Создаются мозаики и витражи. Росписями украшаются частные интерьеры, активно используются они и в оформлении современных общественных помещений. Таким образом, мы видим, что монументальное искусство в Беларуси имеет определенную школу, оно живо и развивается", - подчеркнула искусствовед.

На основной выставке фестиваля "Монумент" представлены 200 работ разных авторов. "Каждому художнику, кто участвует в фестивале, мы даем возможность показать себя одной маленькой экспозицией. Но, знаете, собранные вместе, все эти экспозиции в одном помещении представляют общую картину монументального искусства в Беларуси", - продолжила Наталья Шарангович.

"Хотя мы в основном показываем, конечно, станковые работы на выставке, но посетители могут заметить, что произведения художников-монументалистов очень сильно отличаются от обычной станковой живописи. Во-первых, размерами, потому что монументалисты все равно мыслят огромными полотнами. Во-вторых, у них очень большой и высокий уровень формальной абстрагированности. Они не углубляются в какие-то пейзажные мотивы, тонкости, а мыслят большими цветовыми объемами", - акцентировала внимание искусствовед.

Фестиваль монументального искусства Белорусского союза художников задуман как масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках столицы художников-монументалистов из Минска и разных регионов Беларуси. Его цель - познакомить зрителей с тенденциями в современном белорусском монументально-декоративном искусстве, представить широкой публике известных художников-монументалистов и их новые работы, выполненные в различных жанрах и материалах, открыть имена молодых авторов, в том числе студентов Белорусской государственной академии искусств, для многих из которых эта выставка станет первой республиканской.-0-