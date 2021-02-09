Белорусское радио присоединяется к глобальной инициативе ЮНЕСКО в сфере радиовещания

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каналы Белорусского радио присоединяются к глобальной инициативе ЮНЕСКО в сфере радиовещания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"К Х Всемирному дню радио, который ежегодно отмечается 13 февраля, радиостанции Белтелерадиокомпании подготовили для своих слушателей интерактивные конкурсы и флешмобы. Дата праздника выбрана неслучайно: именно в этот день в 1946 году начало вещание Радио ООН. Юбилейная, десятая глобальная акция пройдет под девизом "Новый мир - новое радио: эволюция, инновации, сближение", - рассказали в пресс-службе.

Организаторы акции особенно подчеркивают жизнеспособность радио и его устойчивость к различного рода трансформациям - оно адаптируется и внедряет инновации. Чтобы оставаться в высшей степени мобильным средством информации, повсеместно доступным для любого человека, радио берет на вооружение новые технологии, связывает людей, ведь слушатели всегда имеют возможность общаться и получать необходимую информацию практически обо всем, что происходит вокруг.

Радиостанции Белтелерадиокомпании традиционно принимают активное участие в глобальной инициативе ко Всемирному дню радио. Так, Первый национальный канал Белорусского радио запускает в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники" тематический флешмоб #радио_объединяет. Участникам предлагается разместить в своих аккаунтах фотографию в момент прослушивания радио (дома, на работе, на открытом воздухе) вместе с хештегами #радио95, #белорусскоерадио #радио1. Авторы лучших снимков получат призы и возможность посетить с экскурсией Дом радио.

Целый марафон подарков, розыгрышей и конкурсов ожидает слушателей радиостанции "Радиус FM". Тематические викторины с интересными сюрпризами начнутся накануне праздника в пятницу, 12 февраля, в утреннем эфире. А непосредственно во Всемирный день радио подписчики социальных сетей радиостанции получат возможность выиграть фирменную толстовку или портативную колонку с логотипом "Радиус FM". Розыгрыши продолжатся и в День всех влюбленных 14 февраля. Самых активных слушателей ожидает набор фирменных кружек "ИньЯнь".

Радиостанция "Сталіца" по случаю Всемирного дня радио предлагает слушателям принять участие в интерактиве утреннего шоу. Ведущие помогут зарядиться энергией на весь день и стать обладателями призов с логотипом радиостанции. Приятные подарки в этот день ожидают также наиболее активных подписчиков официальных аккаунтов радиоканала "Культура" в социальных сетях, а международное радио "Беларусь" особое внимание уделит обратной связи со своей зарубежной аудиторией: в течение дня будут звучать поздравления от слушателей радиостанции из разных стран мира.

Программы, посвященные Всемирному дню радио, выйдут и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-