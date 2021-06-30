Белорусское радио проведет эфирную акцию "День Независимости"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиостанции Белтелерадиокомпании ко Дню Независимости и 77-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков подготовили тематический эфир со специальными выпусками передач, премьерами, уникальными материалами из фондов и прямыми включениями из всех регионов страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

На Первом национальном канале Белорусского радио в информационных выпусках запланированы прямые включения с торжеств, которые состоятся в регионах страны и Минске. Особое внимание уделят мероприятиям у Кургана Славы, где будут расположены различные познавательные и интерактивные тематические площадки.

В течение дня прозвучат специальные выпуски передач "Наш выбар", "Адукацыя.by", "Свая зямля", посвященные главным достижениям современной Беларуси в различных сферах. Запланирована премьера информационно-просветительского проекта "Мы - Беларусь!" об историческом пути нашего государства к независимости, суверенитету и единству. В спецпроекте "Эфірны летапіс" прозвучат уникальные записи из фондов Белорусского радио: фрагменты радиотрансляции первого парада в ознаменование Дня Независимости, который прошел в Минске 3 июля 1997 года. В передачах "Літаратурны калейдаскоп", "Паэтычны эцюд" и "Дабравесце ад паэзіі" 3 и 4 июля будут звучать произведения военной тематики белорусских литераторов.

В программе "Тэатр Беларускага радыё" будут транслироваться радиоспектакли, посвященные героической борьбе нашего народа с фашизмом. Так, с 1 по 3 июля в эфире - литературно-драматическая постановка "Мінскі напрамак" по роману Ивана Мележа, посвященная операции "Багратион". В передаче по заявкам "Вітаем, віншуем, жадаем!" прозвучат поздравления ветеранам и участникам войны, знаменитым людям белорусской земли, а также родным и близким.

В течение дня на канале будут звучать произведения патриотической тематики в исполнении ансамбля народной музыки "Бяседа", Академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

Канал "Культура" 3 июля предложит целый ряд интересных радиовстреч с произведениями, посвященными славной истории нашей страны и знаменательной дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Откроет праздничный эфир оратория памяти героев Великой Отечественной войны "Герои бессмертные". Эфирную акцию продолжит музыкальная программа "Поле памяці" с тематическими песнями белорусских композиторов. Проект "Беларуская этнафонія" познакомит с народными солдатскими песнями.

Праздничный выпуск программы "Сюжэт з лейтматывам" составлен из воспоминаний народной артистки СССР Ларисы Александровской о деятельности фронтовых бригад, а также художника, военного корреспондента Николая Жукова, который был свидетелем освобождения Беларуси в 1944 году. Поклонникам театра у микрофона в дневном эфире предлагается радиопостановка о белорусском пионере-герое Марате Казее, а в вечернее время - радиоспектакль "Млечны шлях" по одноименному роману Кузьмы Чорного. Праздничный день украсят стихотворные строки поэтов-участников Великой Отечественной войны, а также поздравления от современников - известных деятелей культуры.

Радиостанция "Радиус-FM" подготовила тематические выпуски новостей и специальное праздничное оформление эфира. В течение дня ведущие познакомят слушателей с историей освобождения Беларуси и интересными фактами о белорусской наступательной операции "Багратион". Авторские программы можно будет услышать не только в прямом эфире, но и в подкастах на сайте www.radiusfm.by. Весь эфирный день будет насыщен информацией о праздничных мероприятиях, которые пройдут по всей стране.

В эфире радиостанции "Сталіца" прозвучат информационные выпуски с материалами о праздновании Дня Независимости в Минске и областных центрах. В течение эфирного дня будут выходить тематические рубрики и прозвучат песни военных лет. В специальном выпуске программы "Невядомая сталіца" авторы расскажут об освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков и как белорусская столица возрождалась после войны.

В программах международного радио "Беларусь" новости о праздновании Дня Независимости прозвучат на девяти языках вещания. Проект "З Беларуссю ў сэрцы" выйдет специальным выпуском "Яны вызвалялі Беларусь" с рассказом о представителях различных диаспор, проживающих в Беларуси, которые участвовали в освобождении нашей страны от захватчиков (азербайджанцы, грузины, казахи, евреи, татары).

В передаче "Приоритеты партнерства" примут участие представители посольств и консульств Беларуси в иностранных государствах, которые расскажут о мероприятиях по празднованию Дня Независимости Беларуси за рубежом. На сайте радио "Беларусь" будет создан специальный раздел "77-летию освобождения Беларуси посвящается", в котором будут собраны все тематические материалы.

Эфирная акция "День Независимости" пройдет и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-