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17 июня 2021, 21:42

Белорусское радио проведет масштабную эфирную акцию ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ

Фото из архива
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире всех радиостанций Белтелерадиокомпании 22 июня к 80-летию начала Великой Отечественной войны пройдет эфирная акция "День памяти". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе компании.

В радиоэфире состоится минута молчания, намечены круглые столы с историками и экспертами, будут транслироваться прямые включения из Брестской крепости, а также тематические рубрики и песни военных лет.

На Первом национальном канале Белорусского радио тематический радиоэфир начнется с самого утра. В информационных выпусках на протяжении дня запланированы прямые включения из эпицентра памятных мероприятий - мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Юные финалисты республиканской военно-патриотической игры "Зарница" станут гостями "Семейной программы". В прямом эфире информационно-аналитического проекта "Актуальный микрофон" запланирован круглый стол с участием историков и экспертов на тему Великой Отечественной войны и недопущения реабилитации нацизма. В этот день в эфире Первого канала состоится премьера аудиопостановки "Галасы зямлі", созданной по инициативе Белорусского союза женщин как часть республиканского проекта "Я, мы памятаем". Строки Янки Купалы, Якуба Коласа и Пимена Панченко, создающие образ "несломленного белоруса на дороге войны", прозвучат в исполнении известных актеров Купаловского театра.

Музыкальный плейлист канала в этот день будет наполнен мелодиями военных лет. В новом звучании предстанут и знаменитые симфонии Дмитрия Шостаковича, исполненные специально к памятной дате симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. В "Театре Белорусского радио" 21-22 июня будет транслироваться радиоспектакль "Цитадель славы" по пьесе драматурга Константина Губаревича, посвященный героической обороне Брестской крепости.

В эфире канала "Культура" прозвучат произведения, посвященные военным событиям, прославлению подвига советского народа, мужества и стойкости белорусов. Проект "Музыка белорусских композиторов" представит Первую симфонию ("Партизанскую") Евгения Глебова. Песни военных лет в исполнении Валерия Кучинского прозвучат в программе "В мире музыки". Известные произведения советского композитора Никиты Богословского, в том числе "Темная ночь" и "Шаланды, полные кефали" из к/ф "Два бойца", составят плейлист проекта "Любимые мелодии". Слушателям канала будут представлены фрагменты вокального цикла "Через всю войну" на музыку Владимира Мулявина, "Куранты Брестской крепости" Владимира Оловникова и другие произведения.

Публицистическая программа "Диалоги о культуре" расскажет о совместном проекте Национального архива и Национальной библиотеки, посвященном истории партизанского движения. Передача "На полках фонотеки" предложит архивные очерки радиоцикла "Они сражались за Родину", куда вошли, в частности, воспоминания Героя Советского Союза летчика Николая Сербиненко. Чтение романа Владимира Богомолова "Момент истины" ("В августе 44-го") о событиях последнего лета Великой Отечественной войны проходит в эти дни в программе "Радиобиблиотека". Литературно-художественный эфир дополнят тематические стихотворения отечественных авторов.

В эфире радиостанции "Радиус FM" 22 июня с 12.00 до 13.00 пройдет тематический "Час памяти". Ведущие подготовили специальные выпуски новостей, авторские программы и проекты, посвященные теме Великой Отечественной войны, а музыкальный эфир разнообразят известные песни военных лет. Проект "В теме" осветит важные факты, связанные с началом самой кровопролитной войны ХХ века.

Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны радиостанция "Сталіца" подготовила специальный проект "Памяць сэрца". Журналисты расскажут о самоотверженной обороне Брестской крепости, о мероприятиях, которые пройдут в мемориальном комплексе. Авторы передачи "Невядомая сталіца" напомнят о первых днях и жертвах войны. В дневном эфире радиостанции прозвучат тематические рубрики и песни военных лет.

На международном радио "Беларусь" памятные мероприятия будут освещаться на белорусском, русском, английском, немецком, польском, испанском, французском, китайском, арабском языках. Авторы проектов "Дзень краіны", "Белорусский путь", "Наследие", "Военная панорама" напомнят об истории партизанского и подпольного движения в Беларуси. Также запланирован радиомост со слушателями радио "Беларусь" из западноевропейских стран, посвященный историческому значению Великой Победы в освобождении народов Европы от фашизма. А в социальных сетях международного радио и видеохостинге YouTube состоится премьера тематического видеофильма о первых днях войны.

Акция "День памяти" пройдет и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель Плюс", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-

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