Белорусскую усадьбу планируют воссоздать в музее Иркутской области

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспозицию "Белорусская усадьба" планируется создать в 2022 году на территории архитектурно-этнографического музея "Тальцы" в Иркутской области. Такая информация прозвучала сегодня на шестом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Сформировать экспозицию предполагается при содействии Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Расположенный на правом берегу Ангары музей "Тальцы" представляет собой уникальное собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом. Туда будет перевезен дом белорусских переселенцев из села Тургеневка Баяндаевского района. Проект задуман с целью отразить материальную культуру белорусских крестьян, переселившихся в Иркутскую губернию в начале ХХ века по столыпинской аграрной реформе.

"Мне кажется, за этим есть перспектива. Музей в Тальце, его развитие, совершенствование мы рассматриваем как приоритетный проект. Думаю, это будет интересно для жителей и Беларуси, и России. Если ваши специалисты приедут, мы определим место и дальше будем работать", - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он также предложил пригласить на следующее заседание рабочей группы руководство белорусской диаспоры.

Помимо этого проекта в планах на следующий год и другие совместные мероприятия в культурной сфере. Так, Иркутский областной художественный музей имени В.П.Сукачева планирует проведение фестиваля "Дружбы", в котором традиционно принимает участие товарищество белорусской культуры имени Яна Черского. В течение 2022 года Центр культур коренных народов Прибайкалья планирует для иркутских педагогов онлайн-мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с участием мастеров Беларуси. На базе Братского музыкального училища состоятся игровые и музыкальные мероприятия "Белорусские вечорки".

Театр-студия "Театр пилигримов" прорабатывает возможность реализации в 2022 году проекта о войне "Во имя мира". Цель проекта - создание международной коллаборации театров и музеев воинской славы. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" уже подтвердил свое согласие на совместное участие в международном некоммерческом проекте.

Шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области прошло в онлайн-формате. С белорусской стороны переговоры возглавил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, который распоряжением премьер-министра закреплен ответственным за координацию сотрудничества. Сопредседателем с российской стороны выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В видеоконференции приняли участие представители министерств и ведомств. Участники обсудили ход реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы.

Седьмое заседание рабочей группы пройдет во второй половине 2022 года. Конкретная дата проведения и формат мероприятия будут определены с учетом эпидобстановки.-0-