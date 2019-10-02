Белорусы смогут проголосовать за Елизавету Мисникову на детском "Евровидении-2019"

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут проголосовать за представительницу своей страны на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавету Мисникову в интернете, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.
"Согласно правилам голосования, можно будет выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе и представителя своей страны. Поддержать молодых исполнителей в интернете, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума, и отдать свой голос можно будет в один клик с компьютера, планшета или мобильного телефона", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.
Зрительское голосование начнется за несколько дней до финала и продлится до начала самого концерта 24 ноября. "Затем, после живого выступления всех конкурсантов, возможность проголосовать снова станет доступной. Результаты зрительского голосования будут суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из стран-участниц - и таким образом определится триумфатор нынешнего конкурса", - отметила руководитель пресс-службы. Такой механизм голосования введен Европейским вещательным союзом в 2017 году.
Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в польской Гливице. Представительница Беларуси исполнит на конкурсе композицию "Пепельный".
Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение", а также трансляцию песенного форума на территории Беларуси осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-